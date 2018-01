Monoprix, Intermarché et Casino l'ont déjà mis en place. Pour pallier les "failles", les enseignes doivent bloquer en caisse les boîtes de lait infantile Lactalis qui ont fait l'objet d'un rappel après une contamination à la salmonelle.

Après l'annonce du gouvernement de nouveaux contrôles et les excuses de Lactalis, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a assuré jeudi soir que toutes les enseignes enseignes de distribution avaient pris l’engagement de contrôler systématiquement en caisse ces produits.

Comment ça marche ?

Dans la grande distribution, chaque produit est muni d'un code-barre, auquel chaque enseigne associe un prix. Dans la procédure de blocage, une fois la base de donnée des produits modifiée, si un article visé par la procédure venait à passer en caisse, il apparaîtrait en "article inconnu" et ne pourrait donc pas être vendu, explique à l'AFP une porte-parole de Monoprix.

Ainsi, "on est sûr que le client ne peut pas repartir" avec l'un des articles visés, a-t-elle précisé, "c'est une barrière supplémentaire" que Monoprix a mise en oeuvre "il y a trois jours". Elle n'a en revanche pas pu indiquer si des articles litigieux avaient été bloqués par ce biais.

Si un employé de caisse se trouve en présence d'un tel article, il le "met de côté et il sera détruit", explique la porte-parole de Monoprix, en plus des mesures de rappel et de retrait, "c'est une barrière supplémentaire". Techniquement, cette manipulation dépend des services internes de l'enseigne.

Plusieurs techniques

Autre technique, grâce à une fonctionnalité du système d'encaissement. Dans les magasins du groupe Casino (Casino, Géant, Franprix), si un article visé vient à arriver en caisse, celle-ci indiquera "interdit à la vente" ou "inconnu" tout en interdisant le "forçage", c'est-à-dire la saisie manuelle des chiffres du code barre, indique-t-on au sein du groupe.

Autre possibilité, dans certains magasins, la caisse afficherait un prix de 9.999 euros.

Plusieurs centaines d'articles ont été vendus par des groupes de distribution au delà du 21 décembre, date à laquelle a été annoncé le retrait total de produits potentiellement contaminés par la bactérie sortis depuis février 2017 de l'usine Lactalis de Craon (Mayenne).