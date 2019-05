Affaire Vincent Lambert : "on peut être submergé par les émotions", une infirmière en soins palliatifs en Mayenne

Mayenne, France

Au-delà de la bataille juridique, l'affaire Vincent Lambert met en lumière la gestion de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et au premier rang, il y a le personnel soignant. Face à des patients, dont le pronostic vital est engagé, que faire ? Que dire ?

Les gens s'accrochent à la vie, sont dans l'espoir, jusqu'à la fin", Stéphanie Montebran, infirmière

Chez nous, des professionnels sont confrontés tous les jours à des situations douloureuses. Ils font partie des équipes mobiles de soins palliatifs qui interviennent dans les hôpitaux, les maisons de retraite du département et également au domicile des patients.

Etre à l'écoute, soutenir, conseiller. Stéphanie Montebran est infirmière, elle a rejoint l'équipe mobile du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne il y a quelques mois : "on se met à l'écoute, on reste très disponible. On ne force pas les choses. On laisse parler quand les gens ont envie de parler, on laisse les silences s'installer quand ils n'ont pas envie. C'est juste parfois un mot sur la pluie et le beau temps. Les choses vont se décanter peu à peu et un climat de confiance va s'installer. Pas le premier jour. Il nous faut beaucoup de temps, de calme. On peut être submergé par les émotions en fonction des situations. On peut le montrer, c'est l'authenticité avant tout. Très souvent, les gens sont attachés à la vie quand la douleur est atténuée. Ils s'accrochent à la vie, sont dans l'espoir jusqu'à la fin".

En Mayenne, il existe 3 autres équipes mobiles de soins palliatifs : à Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne et Craon-Renazé.

►►Reportage au sein de l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital de Mayenne : des soignants face à la fin de vie