Afflux d'arrêts de travail pour Covid-19 : la situation est "gérable" pour le moment selon la CPAM de Bayonne

335 000 nouvelles contaminations au Covid-19 : le record est une nouvelle fois battu selon les chiffres fournis ce mercredi soir par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Avec la période d'isolement obligatoire, l'augmentation du nombre d'arrêts de travail à gérer par la Sécu est exponentielle. À Bayonne, sur la semaine du 20 au 26 décembre, près de 25% des arrêts de travail étaient liés au Covid, contre 3% sur celle du 4 au 10 octobre. Pour le moment, les équipes de la CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie) arrivent à gérer l'afflux de dossier et à indemniser les assurés dans les temps, à condition que tout soit déclaré en ligne.

Sur la semaine 51, du 20 au 26 décembre, on était sur plus de 4 000 arrêts de travail pour des cas de Covid. On n'avait pas connu ça sur l'année 2021 - Anne Arnault, chargée de communication externe de la CPAM de Bayonne

"Si vous envoyez votre arrêt de travail aujourd'hui, si tout est dématérialisé, c'est à dire l'arrêt de travail et l'attestation de salaire de l'employeur, on va le traiter sous 2 à 3 jours", promet Anne Arnault, chargée de communication externe de la CPAM de Bayonne. "Ensuite vous allez avoir un délai à peu près d'un mois à un mois et demi pour être payé."

Un plan de continuité des activités pour anticiper des cas positifs dans les effectifs

Pour les salariés et les employeurs qui s'en tiennent à des envois par courrier en revanche, "on est sur un délai de traitement qui va au delà d'un mois voire un mois et demi", poursuit-elle.

Malgré l'augmentation continue, et le triplement depuis Noël du nombre de cas positifs détectés chaque jour, les équipes de la CPAM parviennent à traiter les dossiers. "On gère cette situation, on parle d'un plan de continuité des activités", affirme Anne Arnault, "on met tout en oeuvre pour gérer ces demandes-là, que ce soit au niveau des arrêts maladie, ce qui est la priorité, mais également de nos plateformes de contact-tracing. Sur le département, on est en situation gérable, mais on anticipe des éventuels cas de Covid qu'on aurait dans nos effectifs."