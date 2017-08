Les urgences presque saturées à Marseille faute de médecins généralistes

1 200 médecins généralistes exercent à Marseille mais beaucoup prennent leurs vacances en août. Résultats, les patients se dirigent vers les services d'urgence pour se faire soigner leurs petits maux du quotidien. L'AP-HM a enregistré pic d'affluence en 24 heures.

Les juillettistes laissent place aux aoûtiens. C'est aussi l'heure des vacances pour les professionnels de santé. Les médecins généralistes font leurs valisent et ferment leur cabinet jusqu'à la fin du mois ou jusqu'à début septembre. Pour beaucoup de citadins, même si Marseille compte tout de même 1 200 médecins - 600 rien que dans les quartiers Nord - prendre rendez-vous pour une consultation devient une véritable galère. " Les quatre médecins les plus proches de chez moi ont fermé, je suis enceinte et un peu fatiguée, je ne sais plus à qui m'adresser " raconte, inquiète, Cindy, une habitante du quartier Saint-Antoine dans le quinzième arrondissement de Marseille.

"Les patients ont le sentiment d'être mieux pris en charge aux urgences pour des petits bobos mais ça ne nous facilite pas la tâche"

De nombreux médecins généralistes prennent leurs congés en août © Radio France - pauline renoir

Dans ce quartier familial et précaire, de nombreux foyers comptent beaucoup sur leur médecin généraliste avec qui ils ont leurs habitudes depuis plusieurs générations. Résultat, les Marseillais filent aux urgences pour une migraine ou pour des crampes à l'estomac. Lundi, l'AP-HM a enregistré un pic de passage aux urgences adultes : 298 sur 24 heures contre 230 en moyenne les autres jour de l'année. Les soignants sont débordés par cette "bobologie" et peinent à trouver des places pour les hospitalisations. "Je crois aussi que les gens viennent aux urgences parce qu'ils peuvent passer tous les examens d'un coup et qu'ils ont le sentiment d'être encore mieux pris en charge, mais nous ça ne nous facilite pas la tâche" explique, Amélie, infirmière à l'hôpital Nord de Marseille. " Nous aimerions inciter les gens à se diriger vers des maisons médicalisés, elles sont ouvertes tout l'été sur rendez-vous " ajoute-t-elle.

"Je réponds tout le temps au téléphone, je suis toujours sur la brèche"

Certains médecins adaptent volontiers leurs congés pour faire face à cette pénurie médicale. Le docteur Denise Le Van-Berenguier écourte ses vacances et part en mai ou en septembre pour continuer à recevoir ses patients en août. Dans son cabinet du quinzième arrondissement, le téléphone n'arrête pas de sonner. "Je réponds tout le temps, même quand je suis en congés, je consulte souvent après 21 heures" raconte-t-elle. "Je suis toujours sur la brêche, peut-être que je devrais dire non mais mes patients me consultent de génération en génération ils ont besoin de moi" justifie-t-elle.

"Notre métier n'est plus attractif"

Le nœud du problème réside dans l'insuffisance de jeunes médecins remplaçants à Marseille selon Serge Cini, médecin généraliste et président du régional du syndicat MG13. "Notre métier n'est plus attractif, il nous manque beaucoup de jeunes diplômés pour remplacer les médecins en congés l'été" dénonce Serge Cini. Dans son cabinet, ils ont trouvé un remplaçant pour juillet mais en août, ses deux confrères vont devoir effectuer un roulement pour que le cabinet ne ferme jamais à la consultation.