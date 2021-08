Afflux de patients COVID à l’hôpital de Bastia ce week-end

Il reste, actuellement, 4 lits dédiés COVID, tous services confondus, sur les 37 que comptait l'hôpital jusque-là ; un nouveau service, un 4e service dédié au coronavirus, (la chirurgie reconvertie pour l'occasion, ndlr) est en train d'être ouvert avec 10 lits COVID supplémentaires.

“Nous avons eu beaucoup d'entrées de patients”, explique Jean Mathieu Defour, le directeur de l’hôpital de Falcunaghja, “et il y avait aussi des patients COVID+ et nous sommes saturés, un petit peu, au niveau des services d'hospitalisation, puisqu'il nous reste ce dimanche soir 4 lits”, explique le directeur.

Sur les dizaines de patients accueillis ce week-end à Falcunaghja, 90% sont non-vaccinées. Par ailleurs, parmi elles, on compte des jeunes adultes tout comme des personnes plus âgées.

Un 4e service dédié aux patients atteints du coronavirus est ouvert à l'hôpital de Bastia © Radio France

“Nous avons une unité de soins réanimation - soins continus de 11 lits dans lesquels il en reste 2. Nous avons une unité de 26 lits de médecine COVID dans lequel il doit rester, à peu près, 2 lits. Les services ne sont pas loin de la saturation, et donc nous préparons l'ouverture d'un 4e service”, conclut Jean-Mathieu Defour.

Du côté des personnels, cette 4e vague était attendue, même si l'on espérait aussi une trêve estivale, comme l'an passé. Mais cette 4e vague d'hospitalisation les touche de plein fouet. En pleine saison touristique, avec beaucoup de patients classiques en plus des patients COVID, et des agents en congés : "on est moralement presque à saturation", explique, Pierre-Paul Ugolini, le délégué FO de l'hôpital.