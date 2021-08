Agents de sécurité, sens de circulation : le dispositif de l'hôpital de Châteauroux pour le pass sanitaire

Anticipée depuis la mi-juillet par l'hôpital de Châteauroux, l'instauration du pass sanitaire à partir du lundi 9 août n'en demeure pas moins un défi logistique et humain pour la direction du centre hospitalier. Il ne reste que quelques jours pour être prêt à accueillir les patients et leurs familles dans les conditions exigées par le gouvernement - et validées par le Conseil constitutionnel. Au fil des derniers jours, le dispositif s'est affiné. Il est désormais connu.

Deux agents seront présents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 devant l'entrée principale de l'hôpital de Châteauroux, avenue de Verdun.

Deux agents seront présents de 6 heures à 22 heures au niveau du portail qui donne sur la rue Jules Chauvin.

Sur le pôle de psychiatrie adulte, un agent assurera un contrôle de 8h à 20h devant l'entrée principale.

Deux agents seront positionnés à l'entrée de l'hôpital du Blanc de 6h à 21h.

À noter que le pass sanitaire entrera réellement en vigueur lundi 9 août à partir de 14 heures au centre hospitalier de Châteauroux ; et mardi 10 août à 14 heures pour le site du Blanc.

Un contrôle à l'entrée de tous les sites du centre hospitalier

Ces contrôles de pass sanitaire ne seront pas effectués par du personnel administratif ou médical de l'hôpital. Deux sociétés externes ont été sollicitées. À l'entrée principale de l'hôpital de Châteauroux, la présence des agents sera permanente. "Il y aura un filtrage des voitures et des personnes et un contrôle des pass sanitaires. Ce sont des agents habitués et équipés de lecteurs de QR code", souligne Evelyne Poupet, la directrice du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc. Il y aura évidemment un surcoût financier mais il est assumé. "Nous n'avions pas les ressources humaines en interne. Le parti pris de l'établissement est de faciliter et de favoriser les vacances pour les professionnels épuisés par cette crise sanitaire", ajoute-t-elle.

Une mise en place progressive pour éviter les tensions

La direction du centre hospitalier se veut rassurante. "Nous allons mettre en place le pass sanitaire avec beaucoup de bienveillance. Tout est bien mis en place pour effectuer ces contrôles de façon correcte", assure Evelyne Poupet, la directrice de l'établissement. "On n'est pas à l'abri d'une certaine agressivité, c'est réellement un sujet de préoccupation et c'est aussi pour ça que nous avons recours à des sociétés externes. Nos professionnels font déjà face à une agressivité au quotidien dans les services de soins, on ne voulait pas en rajouter", conclut Evelyne Poupet.