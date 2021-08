Âges, départements : où en est la vaccination contre le coronavirus en France ?

France Bleu organise une journée spéciale "Tous vaccinés ? On en parle" ce lundi 30 août, l'occasion d'observer l'avancée de la vaccination en France. Quels départements présentent le plus fort taux de vaccination ? Qui sont les plus vaccinés ? On fait le point.

Trois mois après l'ouverture de la vaccination contre le Covid-19 à tous les Français de plus de 12 ans et à quelques jours de la rentrée, France Bleu organise une journée spéciale autour de la vaccination. Intitulée "Tous vaccinés ? On en parle", elle a pour but de vous donner la parole et de répondre à vos questions sur le vaccin. Elle est aussi l'occasion de faire un point sur les chiffres de la vaccination en France, département par département, tranche d'âge par tranche d'âge.

À ce jour, plus de 48 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin contre le Covid-19 en France, selon les données publiées par la Direction générale de la santé (DGS), soit 71 % de la population française. Par ailleurs, plus de 43 millions de personnes ont un schéma vaccinal complet, soit 65 % de la population française totale.

Quels sont les départements où la vaccination avance le plus vite ?

En fonction de la densité, de la moyenne d'âge ou encore de la volonté de la population, la vaccination est plus avancée dans certains départements que dans d'autres. Au 25 août, les départements où le taux de premières injections est le plus élevé se situent sur la façade ouest du pays. Mais le département en tête est Paris avec quasiment la totalité (98,5 %) des personnes éligibles qui ont reçu au moins une dose du vaccin.

Dans le bas du tableau se trouvent les territoires ultramarins. Seulement 31,5 % des habitants de plus de 12 ans ont reçu une première injection en Guadeloupe, 32,3 % en Martinique. En France métropolitaine, ce sont les départements d'Ile-de-France et du sud-est qui présentent le retard le plus important.

La situation est sensiblement la même pour ce qui est du schéma vaccinal complet. Pour rappel, cela correspond aux personnes ayant reçu leurs deux doses prévues par les laboratoires, une dose unique s'il s'agit du vaccin Janssen ou pour les personnes ayant déjà contracté le Covid-19, ou encore trois doses pour les personnes immunodéprimées, très fragiles.

Quelles sont les tranches d'âges les plus vaccinées ?

La stratégie du gouvernement a été de protéger en priorité les personnes âgées, plus fragiles face au virus. La vaccination a donc été ouverte progressivement et c'est pourquoi aujourd'hui ce sont les tranches d'âge les plus élevées qui sont le plus vaccinées. Cependant, la vaccination patine chez les plus de 80 ans, en raison notamment de leur isolement, de leur difficulté à se déplacer ou encore de leur éloignement des nouvelles technologies permettant de trouver un rendez-vous.

Enfin, les données disponibles sur Geodes, site de Santé publique France, indiquent que le taux de vaccination est sensiblement le même en fonction du sexe : 71,5 % des femmes ont reçu une première dose contre 71 % des hommes. Pour ce qui est de la vaccination complète, les femmes ont un léger temps d'avance, avec un taux qui s'élève à 64,5 % contre 62,7 % chez les hommes.