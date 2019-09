Agnès Buzyn en visite aux urgences du CHU de Poitiers

Poitiers, France

Ce n'est pas par hasard que la ministre de la Santé a choisi Poitiers pour parler des conditions de travail aux urgences. Agnès Buzyn doit présenter une réforme globale du système de santé dans les prochains jours. Une réforme très attendue dans le milieu hospitalier où l'été a été compliqué, notamment à cause de la canicule qui a touché la France. La ministère de la Santé qui précisait en amont que cette visite devait permettre de présenter des modes d'organisations "innovants et répondant aux demandes de soins non programmés et les réponses possibles pour l'accueil des patients sans rendez-vous".

Pas de comité d'accueil des syndicats pour Agnès Buzyn, hormis deux personnels de la CGT. Rappelons qu'au niveau national on dénombre plus de 230 services d'urgences toujours en grève. Un mouvement d'une ampleur inédite, ce mardi, d'ailleurs, les grévistes attendent beaucoup d'une audition des paramédicaux du collectif InterUrgences à l'Assemblée nationale.