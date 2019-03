Agnès Buzyn, ministre de la Santé, est l'invité de France Bleu Berry ce jeudi en direct à 7h45

Par Frederic Denis, France Bleu Berry

La ministre des Solidarités et de la Santé sera l'invitée de France Bleu Berry ce jeudi matin en direct à 7 heures 45. Agnès Buzyn recevra en fin de journée à Paris les défenseurs de la maternité et de l'hôpital du Blanc. Ils s'inquiètent pour l'avenir du site et attendent des garanties.