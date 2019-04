Agnès McLaren donne son nom à la salle de maïeutique de la faculté de médecine de Montpellier

Montpellier, France

Connaissez-vous Agnès McLaren ? Cette écossaise née en 1837 a été la première femme diplômée de la faculté de médecine de Montpellier en 1878. Elle a consacré sa vie à la défense des femmes, allant jusqu'à créer un hôpital dédié aux femmes en Inde.

La salle de simulation des accouchements de la fac de médecine porte désormais son nom. Elle a été inaugurée ce vendredi en présence d'un petit neveu de cette pionnière et de l'association Agnès McLaren basée à Grabels.

Comme dans la vraie vie

"Cette salle de maieutique high-tech permet aux élèves sages femmes, aux infirmières, aux jeunes médecins de s'entraîner dans les conditions réelles sur un mannequin en latex. "Aujourd'hui à l'hôpital les patients ne restent que deux ou trois jours or l'apprentissage du raisonnement clinique n'est pas à ce rythme là d'ou l'importance d'avoir ce centre de simulation. On peut _simuler une césarienne, la naissance de jumeaux_. Le mannequin parle donc on est pas très éloigné de la réalité finalement" explique le docteur Blaise Debien urgentiste et coanimateur de la salle de simulation.

Les projets de l'association

L'association Agnès Mclaren a été créée en août 2018 par Caroline Debladis une Grabeloise d'origine écossaise. Elle compte offrir un prix tous les deux ans pour une thèse soutenue ici et portant sur la santé des femmes. Elle veut aussi faciliter l’accueil d’étudiantes étrangères en situation d’isolement au cours de leurs études en médecine à Montpellier.