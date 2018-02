Le service des Urgences s'agrandit à Lunel

Par Sébastien Garnier, France Bleu Hérault

Le services des urgences de la clinique Via Domitia de Lunel s'agrandit. La salle d'attente a doublé de superficie et trois box supplémentaires ont été créés pour soigner les patients, au nombre de 30 000 par an, ce qui en fait le 1er service d'Urgences privé de l'Hérault.