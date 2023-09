Agression de deux infirmières à Trévenans : "Nos collègues travaillent dans un climat d'insécurité"

La CGT et l'Association des médecins urgentistes de France (AMUF) haussent le ton. Après une énième agression aux urgences de l'Hôpital Nord-Franche-Comté, fin août, ils signent ce vendredi un communiqué pour réclamer des mesures garantissant la sécurité du personnel, notamment dans le service des urgences.

ⓘ Publicité

15 jours d'ITT

Dans la nuit du 27 au 28 août, deux infirmières des urgences de Trévenans ont été physiquement agressées par un patient de 47 ans, admis dans le service mais "dont l'état de santé ne relevait ni d'une prise en charge psychiatrique, ni de soins médicaux particuliers", selon la CGT de la l'HNFC.

Toujours selon le syndicat, l'homme a saisi à la gorge l'une des deux soignantes, avant de la projeter contre un mur. Il s'en est ensuite pris à une deuxième infirmière qui tentait de s'interposer. Résultat, les deux soignantes ont 15 jours d'ITT (interruption temporaire de travail) chacune. L'auteur des coups a été interpellé à la suite de cette agression. L'homme de 47 ans est en détention provisoire depuis le 29 août et sera jugé le 27 octobre.

Une agression toute les semaines

Des agressions qui sont loin d'être rares à l'hôpital souligne Luc Kahl, secrétaire général de la CGT à l'hôpital Nord Franche Comté. "C'est très régulier, l'une de mes collègues me dit qu'il faut compter une agression tous les trois jours, qu'elle soit verbale ou physique", précise le syndicaliste. "Les hospitaliers sont au centre d'un ciseau aujourd'hui", poursuit Luc Kahl. "L'une des lames, c'est les conséquences de l'austérité budgétaire : le manque de lits, de personnel", qui accentue la frustration de certains patients lors de leur prise en charge. "De l'autre côté, l'autre lame c'est l'augmentation sociétale des violences", constatée par d'autres acteurs du monde de la santé.

"Nos collègues travaillent dans un climat d'insécurité, en se disant que ces agressions peuvent arriver à tout moment", conclut Luc Kahl. La CGT et l'AMUF de l'HNCF réclament la présence pérenne et 24h/24 d'un agent de sécurité aux urgences et la mise en place de mesures concrètes par la direction et l'ensemble des pouvoirs publics pour garantir la sécurité du personnel, tout en garantissant l'accès aux soins.