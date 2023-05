Agressions à l'hôpital : "Je vais au travail avec la boule au ventre" témoigne une infirmière de Strasbourg

Une minute de silence a été respectée ce mercredi midi dans les hôpitaux de France. Et donc aussi aux hôpitaux universitaires de Strasbourg où 100 personnes, surtout des soignants, se sont rassemblées.

Et cela en hommage à l'infirmière décédée lundi dans un service de santé au travail, dans l'hôpital de Reims. Elle avait été poignardée par un homme de 59 an s qui souffre de troubles psychiatriques.

Ce jeudi, le ministre de la santé François Braun réunit justement les organisations syndicales et les représentants des personnels pour améliorer la sécurité des soignants. Aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, le problème est le même que partout ailleurs. Il suffit de se promener quelques minutes dans les couloirs pour recueillir le témoignage de soignants qui ont vécu des situations de tensions, voire des agressions verbales. Corinne, par exemple, secrétaire médicale depuis 5 ans dans un service de consultations, raconte.

"Un homme est arrivé furieux. Je lui ai dit que je ne comprenais pas sa langue. C'est parti en cacahuète. Il s'est énervé. J'ai eu très peur parce que c'était un grand monsieur très fort. Il aurait pu me prendre à travers le guichet. J'ai eu très peur à ce moment-là. Par chance j'avais une médecin dans la salle d'attente. Elle m'a aidé, et l'homme est parti furax, mais cela m'a fait très peur. Ce n'est pas au quotidien, mais de plus en plus souvent, les gens deviennent agressifs dès qu'on leur dit non. On aime beaucoup notre travail, mais parfois les conditions sont très très très difficiles" témoigne la jeune femme.

Laurence, une infirmière, confirme que la violence des patients ou des accompagnants augmente. "Ayant travaillé aux urgences, c'est quelque chose que l'on vit de manière régulière, notamment quand on travaille de nuit. Avec l'effondrement de la psychiatrie, et le mal être des gens, je pense que l'agression de Reims ne sera pas la dernière. Et je viens un peu avec la boule au ventre au travail. Je travaille dans un service susceptible de connaître les mêmes choses. Et je crois que cela devient de plus en plus courant et que c'est très banalisé. J'espère sincèrement que les choses vont bouger".

L'hôpital a pris des mesures

Aux HUS, les soignants se rappellent pour beaucoup l'agression de 2019 , quand un jeune homme avait blessé plusieurs soignants de Hautepierre, aux urgences. Depuis, l'hôpital a pris des mesures. Des vigiles et des agents de sécurité sont disponibles en permanence. La vidéo surveillance a été renforcée et l'hôpital ne laisse plus rien passer assure Mickaël Galy directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg.

"Nous travaillons de manière très étroite avec les autorités de police et de justice pour dénoncer, c'est à dire accompagner et porter plainte systématiquement à chaque agression, ne serait-ce qu'une agression verbale. Cela se produit quelques dizaines de fois chaque année. Et de manière systématique, quelle que soit la nature de l'agression, une simple agression verbale suffit pour que le CHU décide de se constituer partie civile et d'accompagner l'agent ainsi victime de propos par exemple inacceptables. Nous avons des agents de sécurité, de sureté, de la vidéosurveillance, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour prévenir ce risque, dans un lieu l'hôpital, qui est nécessairement un lieu ouvert sur la ville, un lieu de soins et d'empathie qui reste ouvert sur la cité" dit-il.