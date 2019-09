Agressions à la Chartreuse à Dijon : "la drogue circule dans l'établissement, comme elle circule dans notre société"

A la Chartreuse, la drogue circule librement

On est passé tout près du drame à l'hôpital spécialisé de la Chartreuse ce weekend : un patient se croyant persécuté a tenté d'attaquer un infirmier de l'établissement, en allumant une flamme près d'un aérosol. Le patient en question était sous l'emprise de la drogue, c'est ce qu'affirme ce matin la CGT de l'hôpital, CGT qui dénonce plus généralement des conditions de sécurité beaucoup trop légères dans l'établissement.

Héroïne, cocaïne, drogues de synthèse, Gérard Milleret ne le nie pas, ces produits existent au sein de l'établissement : "ces produits circulent dans l’établissement comme ils circulent dans la société. L'hôpital psychiatrique, c'est un milieu fermé, particulier, et ça circule là aussi, entraînant de la violence, et des problèmes de comportement, mais comme nous en avons aussi dans la société."

Personnels en première ligne

Cette récente agression n'est que la dernière d'une série d'événements certes exceptionnelles, mais réguliers à la Chartreuse. Et il faut saluer le travail des personnels, pour gérer ces situations, précise Gérard Milleret : "le personnel infirmier est arrivé à assumer cette situation, mais aussi d'autres situations qui ont eu lieu cet été. Il faut leur rendre hommage, ils ont su faire face à tout cela avec beaucoup de professionnalisme."

Trouver un juste milieu, sans négliger la sécurité

Mais la CGT le répète : si on continue comme ça, il va y avoir un drame. Alors, les conditions de sécurité sont-elles à la hauteur ? Pourquoi le personnel n'est-il même pas habilité à fouiller les patients ? A ce sujet, le psychiatre se montre plus prudent : "on est toujours dans des discours paradoxaux. A la fois on veut un côté humain, et à côté de ça, on est en train de demander de la sécurité. On est sur des situations exceptionnelles, qu'il faut prendre en compte. Il faut bien sûr avoir un minimum de vigilance, mais quand quelqu'un arrive avec des problèmes de dépression ou d'angoisse, vous imaginez que si on commence déjà à lui demander de fouiller ses affaires, ce serait préjudiciable. Il faut donc arriver à trouver un juste milieu, sans négliger la sécurité."

Car pour Gérard Milleret, toute la sécurité du monde ne saurait pas régler le problème de fond : notre société est malade, et on manque cruellement de mesures de prévention, en dehors de l'hôpital ! "Il y a tout un travail de proximité à faire", lance Gérard Milleret. "On a fermé des lits à une époque récente, sans aucune compensation, alors qu'il y a tout un travail à l'extérieur à faire. C'est l'affaire de tous, il faut bien avoir en tête qu'il y a un suicide toutes les 80 secondes dans le monde. La dépression va arriver en première position des causes de décès ! Déjà depuis presque un an, il y a une coordination entre le CHU et le CHS, avec des gardes et astreintes instaurées et partagées entre les deux établissements, qui permettent de couvrir aux urgences des situations psychiatriques, et ça c'est une avancée considérable."