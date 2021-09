Agressions contre des soignants : la directrice de l'hôpital Jacques Cœur de Bourges signe une tribune

Une tribune signée par 466 personnes sur le site internet du journal Le Monde s'indigne des agressions et des menaces dont sont victimes certains médecins et personnels soignants à cause de la campagne vaccinale contre l'épidémie de Covid-19.

La campagne de vaccination contre l'épidémie de Covid-19 cristallise les tensions en France depuis le début de l'année. Entre les opposants, les sceptiques et les convaincus, le dialogue n'est pas toujours simple. Agressions de soignants, menaces de mort, centres de vaccination vandalisés : plusieurs exemples montrent à quel point la situation est tendue.

Ne pas diviser la société à cause de ce sujet sensible

466 élus locaux, directeurs d'hôpitaux ou professeurs de médecine ont pris leur plume pour écrire une tribune publiée sur le site internet du journal Le Monde. "Nous appelons à un sursaut républicain face aux attaques contre les acteurs du monde hospitalier", c'est son titre. Parmi les signataires, il y a la directrice du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges. Agnès Cornillault met en exergue un point : "dans cette pandémie, notre seul ennemi, c'est le virus".

Si 73,2 % des habitants de l'Indre et 71,1 % dans le Cher sont totalement vaccinés, le sujet suscite toujours du rejet. "Depuis le début de cette crise, nous ne ménageons pas notre peine ni n’ignorons celle des patients et de leurs proches. Nous aspirons, comme l’ensemble de la population, à sortir au plus vite de cette crise et de cette succession de vagues épidémiques, pour pouvoir continuer à nous consacrer aux soins de tous", écrivent les signataires de cette tribune.