Agressions de médecins : docteur chez SOS Médecins, un Isérois témoigne de menaces de mort

Les agressions de médecins augmentent en France selon le conseil national de l'ordre des médecins. Plus de 1000 déclarations lui sont remontées en 2021. L'Isère est l'un des dix départements français qui signale le plus d'agressions, comme celle subie par ce docteur de SOS Médecins à Grenoble.

Le constat du conseil national de l'ordre des médecins est accablant. En 2021, son observatoire de la sécurité a enregistré 1.009 agressions soit une cinquantaine de plus qu'en 2020, sans compter celles qui ne sont pas signalées. L'Isère ne fait pas exception, c'est même l'un des dix départements français qui signale le plus d'agressions envers les médecins selon l'ordre du département.

Si la majorité des agressions déclarées sont verbales, elles n'en sont pas moins violentes. Le docteur André-Michel Guillemaud travaille depuis 30 ans pour SOS Médecins. Il y a un peu plus d'un mois à Grenoble, au début de l'été 2022, il a subi la colère d'un patient souffrant de troubles psychiatriques qu'il avait déjà vu quelques semaines auparavant. Probablement alcoolisé ce soir-là, "il ne voulait pas de réponse médicale, il est venu me dire qu'il allait très mal."

Un patient le menace avec un couteau

L'homme s'assoit en salle de consultation et lui dit "je vais très, très mal et je vais tuer quelqu'un. Ça va peut-être être vous, ça va peut-être être moi, ça va peut-être être Macron, ça va peut-être être ma fille, je vais tuer quelqu'un." André-Michel Guillemaud n'arrive pas à trouver de réponse, le patient finit par sortir un couteau et le menacer. Il retourne le bureau et empêche le médecin de sortir. "Ce monsieur allait tellement mal que je me suis dit qu'il allait faire quelque chose que grave et je me suis dit que je pouvais mourir. Vraiment j'ai eu ce sentiment ce jour-là que si je ne trouvais pas de solution il pouvait faire quelque chose de grave, soit se tuer devant moi, soit me tuer."

ÉCOUTEZ - Le docteur André-Michel Guillemaud raconte l'agression qu'il a subi dans son cabinet. Copier

Au bout d'une demi-heure, André-Michel Guillemaud arrive à alerter son collègue. Le patient sort du cabinet et détruit la voiture de l'autre médecin. "Je n'étais pas en capacité d'aller travailler, mon collègue n'avait plus de véhicule. On devait partir en visite, on a fermé SOS pour cette nuit-là." Tous les deux ont porté plainte comme leur secrétaire qui a subi la violence verbale du patient. Choquée, elle a été arrêtée plusieurs jours pour accident du travail.

La crise du système de santé alimente les tensions

Pour le docteur Guillemaud, la difficulté à trouver des rendez-vous crée des tensions. "Ce qu'on ressent, c'est une angoisse des patients qui, des fois, montent le ton et disent "il faut absolument que je sois soigné" parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne vont pas trouver de médecin et de lieu, les gens ne comprennent pas."

Ce manque de médecins met les gens dans un stress

Il sent une anxiété monter vis-à-vis de l'accès aux soins, "ce manque de médecins met les gens dans un stress" qui relève en partie de "l'échec des politiques." Lorsqu'il a entamé ses études de médecin "il y a 40 ans, on me disait que je serai chômeur parce qu'on était trop de médecins ! C'est la politique qui est complètement défaillante et qui n'a pas su prévoir la démographie médicale."

Les troubles psychiatriques n'arrangent pas la situation, beaucoup plus de personnes en souffrent selon ce médecin et ne sont pas prises en charge faute de psychiatres.