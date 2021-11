Agressions sexuelles : des organisations étrillent l'Ordre des médecins

37 organisations dénoncent la "faillite systémique" de l'Ordre des médecins face "aux agressions et crimes sexuels" perpétrés par des praticiens et réclament ce vendredi "un complément d'enquête" sur ses pratiques disciplinaires.

Associations féministes, de patients et professionnels de santé : 37 organisations réclament ce vendredi "un complément d'enquête" sur les pratiques disciplinaires de l'Ordre des médecins, accusé de "négliger très souvent la parole des victimes", "laisser de nombreux agresseurs impunis", "montrer un amateurisme", "dissuader les plaintes des victimes devant notre justice républicaine" et "favoriser 'l'omerta confraternelle'", face"aux agressions et crimes sexuels" perpétrés par des praticiens.

Les signataires réclament, plus précisément, "un complément d'enquête publique et indépendante sur l'ensemble de ces pratiques ordinales, aux niveaux national, régional et départemental", et demandent que dans l'intervalle, "l'ensemble des plaintes à caractère sexuel relatives à des pratiques de médecins ou autres professionnels de santé soient automatiquement transmises aux procureurs". Une enquête pour "viols" visant Émile Daraï, spécialiste de l'endométriose et chef du service gynécologie à l'hôpital Tenon à Paris, a remis ces dernières semaines un coup de projecteur sur les violences gynécologiques et obstétricales.

"Enquête publique et indépendante"

"Ces pratiques (...) interrogent différentes responsabilités. Au-delà des incriminations de leurs auteurs, les rôles des diverses institutions (Etablissements sanitaires, Agences de santé, etc...) sont questionnés (...) particulièrement celui de l'Ordre des médecins", dénoncent des associations féministes (des sections départementales de #NousToutes ou d'Osez le féminisme !, le Mouvement français pour le planning familial ...) de patients comme la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, et des organisations de professionnels de santé (Syndicat de la médecine générale, SUD Santé Sociaux, Syndicat national des jeunes médecins généralistes ...).

Dans un rapport sur l'Ordre des médecins publié en décembre 2019, la Cour des comptes avait dénoncé "un manque chronique de rigueur dans le traitement des plaintes", notamment en matière de viols ou d'agressions sexuelles. "L'analyse d'une cinquantaine de décisions rendues entre 2016 et 2017 révèle l'existence d'irrégularités de procédure (...) ou un manque de diligence dans le traitement des dossiers", avaient soulevé les Sages.