Aide à domicile : le CCAS de La Rochelle au bord du gouffre

Entre crise sanitaire et faibles salaires, rien ne va plus pour les 130 intervenants à domicile du CCAS de La Rochelle. Si la vague Omicron perturbe de nombreux services d'aide à la personne, c'est sans doute la goutte de trop pour pour les 130 intervenants à domicile du centre communal d'action social. Depuis un mois, l'absentéisme atteint des sommets, entre 20 et 25% des agents. Et le remplacement est très compliqué, puisque le CCAS ne parvient plus à recruter de nouveaux agents. Comment en est-on arrivé là ? Tentative d'explication.

Recruter des intervenants à domicile est un problème de fond au CCAS de La Rochelle. Des salaires proches du SMIC, des primes ridicules quand on travaille le weekend (75 centimes de l'heure). Ces métiers n'attirent pas. Et le secteur public n'a même pas bénéficié des revalorisations accordées au privé et aux associations. Ajoutez l'obligation vaccinale, qui a contraint le CCAS à suspendre une dizaine d'agents parmi les plus qualifiés. La seule solution est un recours massif aux heures supplémentaires.

L'équivalent d'un mois de travail en heures supplémentaires

"On est tous en heures supp' au quotidien, que nous n'arrivons pas à récupérer, témoigne Eric Dumonteix, auxiliaire de vie et élu du personnel CGT. On arrive à l'équivalent d'un mois de travail, 200 heures supplémentaires pour certains. Les agents sont épuisés, mais c'est surtout un épuisement moral, face à tout le stress accumulé." Car il faut sans cesse accepter des changements de planning, travailler plus souvent le weekend.

Beaucoup de culpabilité également, parce qu'il faut malgré tout se résoudre à réduire les prestations. Eric Dumonteix travaille auprès de personnes lourdement dépendantes, victimes de sclérose en plaque, d'anévrismes, ou d'AVC. "Donc il faut vraiment nos présences pour pouvoir les lever, les laver." Une intervention incontournable qui se fait au détriment d'autres bénéficiaires : "ceux qu'on appelle les cas psy se voient réduire les prestations de sortie, d'animation, faute de personnel." Et se retrouvent donc plus isolés que jamais.

"Situation très préoccupante"

Eric Dumonteix pointe aussi le désarroi des chefs de service, parfois incapables de boucler leurs plannings. Côté direction, on reconnaît que la situation est "très préocuppante". Mais le directeur du CCAS Julien Dion ne ne voit malheureusement pas de solution simple pour sortir de la crise : "sur le court terme, ça nous semble compliqué car tout le monde ne peut pas faire ce métier." Des métiers alliant technique particulière et nécessaire empathie.

"Il faut aimer les gens", résume Julien Dion qui a accompagné ses collègues en septembre. "Il faut lever des gens qui ne peuvent plus sortir de leur lit, pour cela il faut savoir utiliser des lève-malades. Il faut parler aux conjoints pour les rassurer. On a un niveau de qualification qui nécessite vraiment une reconnaissance."

Ce sujet devrait être au cœur de la campagne présidentielle, estime Julien Dion, qui plaide pour des primes conséquentes. Ce sera en tout cas au cœur d'une réunion de travail début février au siège du Département, avec d'autres CCAS de Charente-Maritime. Le Département finance en effet la dépendance et le handicap, mais à condition que ses politiques soient compensées à l'euro près par l'Etat.