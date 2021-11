Aides Gard toujours à la manœuvre pour la journée mondiale de lutte contre le sida

La journée de lutte mondiale contre le sida. Comme chaque année, le 1 er décembre. Elle est l’occasion d’une mobilisation mondiale contre le VIH/sida, où des actions d’information, de prévention et de sensibilisation sont conduites. Aujourd'hui, 38 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. A Alès ; dans le hall de l’hôpital, les militants d’Aides tenait un stand de prévention.

30.000 contaminés en France sans le savoir

30.000 sans le savoir et 7.000 dépistés positif chaque année en France. Chez-nous, 1.800 dépistages à l’hôpital d’Alès, un millier se révèlent positifs hépatite B,C, Chlamydia et 150 personnes au VIH-SIDA. Les profils, plutôt des gens abîmés, sous dépendance stupéfiantes, migrantes victimes de violences ou se prostituant durant leur traversées de la misère pour rejoindre la France. Le SIDA "touche davantage les inégaux".Reportage à l’hôpital d'Alès.

Reportage à l'hôpital d'Alès.

Dans le Gard, de l'ordre de 1.200 personnes atteintes

Mais la Covid pour Aides explique Sad Eddy Derras a fait baisser le nombre de test "à peine 800 contre 2000 habituellement dans le Gard" explique le militant de cette cause depuis 25 ans. La Covid, le passe sanitaire : "autant de personnes qui on reculé, plus on traite vite, plus vite on est soigné", regrette il. Entre Alès, Nîmes et Bagnols-sur-Céze près de 1.200 personnes sont actuellement en traitement.

Thibaut Fraisse, médecin-infectiologue au CHAC Alès.

Victime de l'horreur

Cible depuis les années 90 d'une forte campagne de communication, les jeunes adultes semblent davantage sensibilisés (pour les plus jeunes, la prévention a encore des progrès à faire). "Des filles qui nous disent ne rien risquer parce qu’elles prennent la pilule" regrette Aides Alès. La population homosexuelle voire bi-sexuelle homme est toujours touchée, mais aussi la population migrante "saine chez-elle est infectée chez nous" dit Cathy Gal, infirmière à l’hôpital d'Alès.