"Aidons les victimes de violences sexuelles en priorité" : à Poitiers, quinze jours de débats contre ce tabou

Dans la Vienne, d'après les forces de l'ordre, les faits de violences sexuelles sont en nette hausse. 296 faits ont été déclarés en 2019, contre 558 faits déclarés pour l'instant pour l'année 2022. Cela représente 88% d'augmentation. Alors la Ville de Poitiers, la préfecture et de nombreux acteurs locaux organisent jusqu'au 29 novembre une quinzaine contre ces violences sexuelles et sexistes , avec des débats, des ateliers, des projections... "Il faut comprendre que c'est une question de santé publique", explique Mélanie Voyer, psychiatre, responsable du centre régional de psycho traumatologie pour le Nord de la Nouvelle-Aquitaine et co-organisatrice de l'évènement. "Car le stress post-traumatique, même pour des faits vécus enfant, rejaillit et peut avoir de conséquences dramatiques pour les victimes". La sensibilisation est donc pour elle une priorité.

Depuis 2019, Mélanie Voyer, travaille au sein du centre de psycho traumatologie Nord de Nouvelle-Aquitaine, rattaché au Centre Hospitalier psychiatrique Laborie. 450 adultes victimes de stress post-traumatique sont accompagnés. Environ 80% sont des femmes, souvent victimes de violence conjugale ou intra-familiale. "Il faut questionner des vos proches si vous constater des symptômes accrues de stress, car cela peut-être lié à une agression, récente ou non. La sensibilisation passe par la libération de la parole", explique la psychiatre. "L'impact psychique des violences est colossal. Il ne faut pas se centrer uniquement que sur l'aspect physique, qui est plus visible. Cela veut aussi dire, mieux former les soignants autour de ces questions-là."