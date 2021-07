Airbus envoie un bras robotique dans la Station Spatiale Internationale

Il va sans doute aider Thomas Pesquet ! Un bras robotique européen vient d'être finalisé par les ingénieurs spatiaux d'Airbus et doit s'envoler vers la Station Spatiale Internationale (ISS). Il doit être lancé du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, à bord d'une fusée Proton.

Un bras de plus de 11 mètres

Après un voyage d’une semaine, ce bras robotique européen arrivera à l'ISS, où il sera utilisé pour le segment russe de la station spatiale. D'une longueur totale de 11,3 mètres, ce bras intelligent symétrique et à deux mains peut se déplacer le long de l'ISS, d’une main à l’autre, d'un point fixe à un autre.

Les astronautes et cosmonautes peuvent contrôler le bras robotique européen en temps réel ou le préprogrammer depuis l'intérieur ou l'extérieur de l'ISS, pour lui faire déplacer des charges utiles, inspecter la station spatiale à l'aide de ses caméras infrarouges et soutenir les opérations à l'extérieur, dans l'espace. Et il peut déplacer des charges très lourdes : de 3.000 kg en routine jusqu'à 8.000 kg en mode lent. Le bras du robot fonctionne avec une précision de 5 millimètres. Depuis son extrémité, le robot fournit de l'électricité, une base de données, une ligne vidéo et une machine d'entraînement rotative.

"Le lancement tant attendu du bras robotique européen vers la Station Spatiale Internationale marque une très importante contribution des Pays-Bas à la poursuite de l'exploitation de l'ISS, qui a été rendue possible par le soutien sans faille de l'Office spatial néerlandais et du ministère des Affaires économiques et de la Politique climatique", a déclaré Rob Postma, directeur général d'Airbus Defence and Space Netherlands. "En outre, il célèbre les efforts, l'engagement et la détermination des nombreux professionnels de l'espace impliqués au fil des ans."