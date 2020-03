Airbus : Force Ouvrière réclame le confinement total des personnels

"La Chine s’est refermée sur elle-même pendant près de 2 mois pour ralentir la propagation du Covid-19. Ces mesures drastiques sur les populations ont fonctionné." Ainsi commence le tract publié, ce lundi 16 mars, par le syndicat Force Ouvrière, le premier au sein du groupe aéronautique Airbus. "Prendre nos responsabilités, c’est prendre les mesures nécessaires le plus rapidement possible !", ajoute FO sur Internet, dans cet appel destiné à une prise de conscience collective au sein du géant et qui réclame, sans ambiguïté, un "confinement total hors activité vitale pour le pays et l'entreprise".

Des mesures insuffisantes

Le syndicat majoritaire chez Airbus, notamment à Toulouse, déplore "des mesures annoncées insuffisantes" et insiste sur la responsabilité de la direction de "protéger ses salariés, son industrie et ses emplois sur le long terme".

La direction d'Airbus avait réuni les partenaires sociaux, ce dimanche 15 mars, pour annoncer les mesures à mettre en place dès le lendemain. Mais, au vu de l'évolution de la propagation du virus et des nouvelles annonces prévisibles du Président de la République, qui s'exprime à nouveau à 20h à la télévision, Force Ouvrière demande à changer encore de braquet. Une nouvelle réunion est organisée, ce lundi 16 mars à 15h30.