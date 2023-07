Aix-les-Bains : les parents de Yori, mort d'une méningite de type Y, veulent sensibiliser sur la maladie

C'est le pire drame que puissent connaître des parents. Laetitia et Benoît, installés à Aix-les-Bains en Savoie, ont perdu leur petit garçon âgé de deux ans. Yori est mort d'une méningite foudroyante à l'hôpital de Tarare dans le Rhône, le dimanche 18 juin.

Près d'un mois après son décès, ses parents ont le courage de prendre la parole pour mettre en garde les familles sur cette maladie souvent méconnue : la méningite à méningocoque de type Y (ou méningite à septicémie) et le purpura fulminans, une complication qui révèle la dissémination de la bactérie responsable de la méningite dans l'ensemble de l'organisme et qui se rencontre le plus souvent lors d'une infection par un méningocoque.

"A 7h30 il avait de la fièvre et il est décédé à 19h30, c'est horrible"

Laëtitia, la maman de Yori, tient à témoigner, à expliquer la rapidité et de la dangerosité de cette maladie, reconnaissable aux tâches rouges ou violettes sur la peau : "On veut faire de la prévention, on oublie très souvent que les méningites de type bactérien peuvent déboucher sur un mort et on en a eu la triste expérience". Cette mère de famille, âgée de 43 ans, revient sur ce 18 juin où leur vie a basculé : "je veux juste que les gens s'ils voient des tâches violettes sur la peau, qui ressemblent à des suçons il faut foncer aux urgences sinon il n'y a aucune chance, il faut remuer ciel et terre, ça coûte la vie, c'est 12 heures, 12 heures ridicules". "On part le matin en vacances et le soir on enterre notre fils, c'est tellement violent, je ne souhaite ça à personne" raconte en pleurs, cette maman.

"A force de ne pas vouloir engorger les urgences, mon bébé est mort"

"C'est l'erreur de ma vie, le matin il n'avait que de la fièvre et j'ai pensé que ce n'était pas assez urgent pour aller aux urgences " explique Benoît, le papa de Yori. "Nous avons tenté SOS médecins, le 15, en vain, et écarté les urgences puisque nous anticipions leur réponse : Doliprane et retour à la maison, il ne faut pas engorger les urgences" explique le père de famille. Il n'y avait pas d'autre signe que la fièvre et ils sont partis en vacances au ZooParc de Beauval car Yori adorait les animaux. C'est en route que son état s'est très vite dégradé et que les premières tâches sont apparues ainsi que la détresse respiratoire. Ils se sont alors précipités aux urgences les plus proches, à l'hôpital de Tarare dans le Rhône et il a fallu près de deux heures pour confirmer le diagnostic qui n'a pas tout de suite était expliqué aux parents. Le petit garçon est mort à 19h30.

Cette maman aixoise tient à rappeler les symptômes de la méningite, même si ce dimanche matin, son fils ne présentait que de la fièvre. Ces symptômes peuvent également être des maux de tête intenses (céphalées), une intolérance à la lumière (photophobie), des nausées ou des vomissements, une raideur de la nuque, un teint gris ou marbré, une somnolence.

Pas encore de prise en charge psychologique pour cette famille

Ces parents aixois regrettent un manque d'accompagnement psychologique, pour eux et leurs deux autres fils âgés de 4 et 7 ans, très touchés par le décès brutal de leur petit frère. Benoît, ce papa âgé de 37 ans, a dû annoncer la mort de Yori à ses deux autres fils à l'hôpital, seul, sans l'aide d'un médecin ou d'un psychologue. Il demande une prise en charge psychologique gratuite pour sa famille depuis le décès mais sans succès pour le moment.

"Rien ne s'est mis en place, pas de prise en charge, apparemment c'est parce qu'il est décédé dans le 69 et qu'on vit dans le 73, c'est ça qui a bloqué c'est dingue" explique ce père de famille. "C'est un système de santé à la dérive, un manque de moyens, les personnels de santé qui font un travail extraordinaire se font marcher dessus et ça concernera de plus en plus de gens si des économies sont toujours faites sur la santé".

Benoît ajoute que ses deux autres garçons ont besoin d'aide et d'accompagnement psychologique. "Notre fils de 7 ans exprime sa douleur par de la violence, de la culpabilité et des envies suicidaires et notre petit de 4 ans a des absences, c'est très lourd".

A force de se démener, de passer des coups de fil, de faire jouer ses contacts, la famille aixoise a obtenu un premier rendez-vous remboursé avec un psychologue, près de chez elle, d'ici la fin du mois de juillet, plus de cinq semaines après la mort de Yori.