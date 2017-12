Aix-les-Bains, France

Le Conseil d'Etat a confirmé ce vendredi la radiation d'un médecin généraliste-osthéopathe d'Aix-Les-Bains en Savoie, Christian Thomasset, car il n'a pas pratiqué les vaccinations obligatoires d'un enfant. Il a également menti sur le carnet de santé de la fillette en indiquant quatre injections successives du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite notamment.

Le père de l'enfant porte plainte contre le médecin

Les faits remontent à 2012. A l'époque la petite Eve est encore un bébé et son carnet de santé mentionne une administration d'une dose de Pentavac le 26 octobre, puis le 23 novembre et le 21 décembre de la même année, ainsi qu'un rappel le 8 novembre 2013. Il s'agit d'un vaccin obligatoire en France contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.

Le père de l'enfant est alors séparé de la maman. Il sait que son ex-compagne appartient à une communauté religieuse opposée à la vaccination, il a donc de sérieux doutes sur la véracité des informations inscrites dans le carnet de santé.

Les tests sérologiques prouvent que la fillette n'a pas été vaccinée

Après avoir obtenu la garde de sa fille, il fait réaliser des tests sérologiques afin de déterminer la présence ou non d'anticorps dans l'organisme de son enfant. Résultat : aucun anticorps ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de vaccination réalisée. Le père porte donc plainte contre le médecin devant la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins. En 2015, l'Ordre des médecins décide de radier le généraliste, une décision confirmée en appel en 2016.

Le médecin d'Aix-les-Bains décide alors de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat. Par la décision de ce 22 décembre 2017 le Conseil de l'Ordre confirme la radiation du praticien.

Les décisions de radiation d'un médecin sont extrêmement rares—Dr Vangi, Président de l'Ordre des Médecins en Savoie

D'après le Conseil de l'Ordre des médecins de la Savoie et son président le Dr Jean-Louis Vangi, la radiation d'un médecin est une décision extrêmement rare. "De mémoire, il n'y a jamais eu d'autres cas en Savoie", dit le médecin.

Le Dr Christian Thomasset joint par France Bleu Pays de Savoie affirme qu'il a pratiqué les vaccins mais qu'ils n'ont pas été reconnus lors des tests.

On estime que chaque année il y a moins d'une dizaine de radiations de médecins en France. Un médecin radié du Conseil de l'Ordre peut demander au bout de trois ans un réexamen de son affaire et le droit d'exercer à nouveau auprès du Conseil de l'Ordre.