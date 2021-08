Aix-les-bains : un postier aide les personnes âgées à mieux supporter la chaleur

Ce dispositif s'appelle "Proxi vigie canicule" et il est mis en place par La Poste en partenariat avec le Centre communal d'action social (CCAS) d'Aix-les-bains en Savoie. Depuis le début de l'été, un postier passe une fois par semaine chez les personnes âgées inscrites pour vérifier qu'elles supportent bien la chaleur et qu'elles appliquent les bons gestes pour maintenir la fraicheur à l'intérieur de leur logement. Les cinq postiers en charge de ce dispositif s'assurent également que les personnes âgées qu'ils vont voir s'alimentent et s'hydratent correctement. Ce dispositif est gratuit pour les bénéficiaires et est financé par le CCAS d'Aix-les-bains.

Les personnes âgées plus sensibles aux fortes chaleurs

"Quand j'étais jeune, je pouvais rester des heures sur la plage en plein soleil. Maintenant dès qu'il fait chaud je me sens oppressée", témoigne Janine Martel, une bénéficiaire du dispositif Proxi vigie canicule. "Pour une méridionale c'est un comble. Ça doit être l'âge", s'exclame cette retraitée de 94 ans originaire de Hyères dans le Var, installée depuis plusieurs dizaines d'années en Savoie. Alors quand le postier, Buhran Hamzza vient chez elle, il vérifie qu'elle observe les bons gestes. "Je ferme toutes les fenêtres et les volets pour essayer de garder la fraicheur de la nuit", explique Janine. "Il faut aussi s'alimenter correctement parce que la chaleur est énergivore. Et puis bien-sûr il faut boire beaucoup d'eau", ajoute Buhran Hamzza. Les spécialistes conseillent de boire un litre et demi d'eau tous les jours quand il fait chaud.

Une formation spécifique pour les postiers

Pour remplir cette mission, Buhran Hamzza a été formé. Comme ses collègues, il sait détecter les signes de faiblesses chez les personnes âgées. "Je regarde l'état physique de la personne, si elle est rouge, si elle a des bouffées de chaleur. Dans les cas les moins graves je laisse une note au CCAS, mais en cas de malaises par exemple ou de déshydrations j'appelle directement le numéro d'urgence du 112", explique le postier.

Un plan renforcé en cas de canicule

En temps normal, les employés de la poste passe une fois par semaine le mardi. Mais si le plan canicule est activité par la préfecture, ils passent une fois par jours, six jours sur sept. Pour cela leurs effectifs sont renforcés. Pour bénéficier de ce service gratuit, financé par la Ville d'Aix les bains, il faut s'inscrire auprès du CCAS d'Aix-les-Bains au 04.79.35.61.13 ou par mail à cette adresse: ccas@aixlesbains.fr.