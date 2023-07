Ajaccio : face à la canicule, le centre intercommunal d'action sociale distribue packs d'eau et ventilateurs

Depuis le mardi 18 juillet, date à laquelle la Corse est passée en vigilance orange canicule, le Centre intercommunal d'action sociale de la Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien a activé son plan canicule. Pour l'heure, 129 Ajacciens et Ajacciennes sont inscrits au registre des personnes vulnérables. En quatre jours, une cinquantaine de livraisons de packs d'eau, de brumisateurs et de ventilateurs a été effectuée.

Au volant de son utilitaire réfrigéré, Romain traverse la ville d'Est en Ouest, de résidence en résidence, pour livrer les personnes âgées appelées un peu plus tôt par son service. Toutes les 48 heures, chacun est contacté pour une prise de nouvelles et pour savoir si il est nécessaire de livrer un pack d'eau, des brumisateurs ou un ventilateur.

Zilia dans la main gauche, vaporisateur dans la main droite, Romain frappe à la porte de Patrice. "Quand on habitait Nice, on était complètement oubliés", souligne le retraité, ravi de constater "qu'ici on s'occupe des personnes âgées". Une visite encore plus appréciée par Charles : dans son appartement du 7ème étage, même volets fermés, il peut faire jusqu'à 31 degrés.

"Je n'ai pas de climatisation", explique l'homme de 82 ans, qui avait jusque-là sorti son vieil éventail. L'agent du Cias lui installe un ventilateur sur pieds*. "Ça va me changer la vie"*, remercie-t-il.

Si vous n'êtes pas encore inscrits au registre des personnes vulnérables, vous pouvez le faire sur le site internet de la Capa ou par téléphone au 04 95 51 52 88.