Navires de croisière à Ajaccio : entre pollution et intérêt économique

Qu'apportent réellement les bateaux de croisière à la ville d'Ajaccio et à la Corse ? Leur impact environnemental, en tous cas est de plus en plus décrié. "Il y a une grosse pollution sur Ajaccio", explique cette habitante de la cité impériale, "et les bateaux de croisières, avec leurs cheminées qui crachent cette fumée noire, y sont pour beaucoup".

La direction des ports de commerce de Corse-du-Sud recevait hier jeudi le numéro deux du groupe Carnival, propriétaire de 14 marques de croisières dont la plupart font escale dans la cité impériale. Michel Nestour assure que ses bateaux respectent scrupuleusement les normes environnementales : "le groupe a dépensé plus de 750 millions de dollars pour équiper ses paquebots", affirme-t-il, "c'est un lourd investissement, mais 60% de notre flotte est désormais équipée". Pourtant, il y a quelques jours, ce sont bien les navires du groupe Carnival qui ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Marseille à 100.000 euros d'amende pour pollution de l'air, en raison de l'utilisation d'un fioul trop chargé en soufre. D'ailleurs, de leur côté, les associations écologistes en demandent davantage aux compagnies maritimes. Aria Linda par exemple prône l'utilisation obligatoire du gaz naturel, le GNL, pour tous les navires, comme c'est déjà le cas pour de nombreux ports d'Europe du nord.

Economiquement ensuite, plusieurs études tendent à démontrer que les croisiéristes dépenseraient en moyenne 50 euros lors de l'escale ajaccienne. Mais les commerçants sont plutôt partagés sur le sujet : "les croisiéristes représente 20 à 30% de mon chiffre d'affaire", affirme une commerçante ajaccienne. "Les passagers ont souvent un petit budget", assure une autre commerçante, "et en plus, ils n'ont pas le droit de ramener trop de produits à bord du bateau", conclut-elle.

