Ajaccio : les établissements scolaires fermés pour quatorze jours

C'est un lundi matin peu habituel devant le collège et le lycée Laetitia. Les abords de la cité scolaire sont vides, les consignes et les décisions prises par les autorités ont été entendues et respectées par tout le monde.

Hier, la nouvelle de la fermeture des établissements scolaires d'Ajaccio s'est propagée comme une traînée de poudre. En tout, trente-deux écoles, cinq collèges et cinq lycée sont fermés. Cela représente environ 10 000 élèves contraints de rester chez eux durant 14 jours.

Outre les établissements scolaires, les crèches, le périscolaire, les jeux couverts et les les clubs sportifs, c'est à dire toute structure collective qui accueillerait un public mineur, sont également fermés pour les quatorze prochains jours.

Des cours à distance mis en place

L'éventualité de la fermeture de ces établissements avait été anticipée par le rectorat. Ainsi , la cellule académique de continuité pédagogique a été activée dès dimanche soir de façon à pouvoir accompagner tous les enseignants. L'ensemble des moyens numériques dont dispose l'académie de Corse est mobilisé. Exemple, la plateforme d'enseignement à distance du CNED, qui permet des classes virtuelles pour les niveaux allant de la maternelle à la terminale, ou encore aux outils numériques propres à chaque établissement, permettant de partager cours en ligne, exercices et devoirs requis pour les apprentissages.

Ainsi, malgré le contexte sanitaire, pas d'école buissonnière pour les jeunes ajacciens.