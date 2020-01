Ajaccio : un renfort du continent pour le service radiothérapie du centre hospitalier Castelluccio

Ajaccio, France

Un bel exemple de solidarité ! Deux établissements de santé marseillais, l'institut Paoli Calmette et l'AP-HM, ont répondu à l'appel urgent du centre hospitalier Castelluccio. Suite à l'absence, pour raisons de santé, de trois radiothérapeutes, Castelluccio se trouvait en grande difficulté pour assurer les soins des patients.

Des radiothérapeutes marseillais auprès des patients ajacciens

"Sans hésiter, on a décidé de répondre à cette crise aiguë traversée par le centre hospitalier d'Ajaccio" affirme Dominique Rossi, président de la commission médicale de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM). Face à l'absence de trois radiothérapeutes à Castelluccio, la direction de l'établissement et l'ARS de Corse ont mis en place une cellule de crise pour trouver des solutions rapides. C'est tout logiquement qu'ils se sont tournés vers les établissements de santé marseillais. "Il aurait été délicat d'imposer aux patients ajacciens des allers-retours vers le continent ! Grâce à cette collaboration, on peut poursuivre les soins à Ajaccio et dans de bonnes conditions" ajoute le Docteur Xavier Muracciole, radiothérapeute à l'AP-HM, qui interviendra, lui aussi, à Castelluccio.

Depuis ce jeudi 9 janvier, un radiothérapeute de l'institut Paoli Calmette de Marseille est venu en renfort à Ajaccio. Les médecins des deux établissements marseillais vont ainsi se relayer, au moins jusqu'à fin janvier, début février. Le Dr Muracciole sera présent à Castellucio les 16 et 31 janvier prochains.

Radiothérapeute, un métier en voie de disparition

Au-delà de l'absence, pour raisons de santé, des trois radiothérapeutes à Castelluccio, un autre problème se pose. Dans cet établissement de santé, une offre d'emploi en radiothérapie est déjà vacante depuis un certain temps...

La carence en radiothérapeutes existe au niveau national, que ce soit sur le continent, comme en Corse

Actuellement, les hôpitaux et établissements de santé peinent à recruter des radiothérapeutes. "La carence en radiothérapeutes existe au niveau national, que ce soit sur le continent, comme en Corse. Il est vrai que c'est un souci important et généralisé" explique Dominique Rossi, chef de service d’urologie à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM). La moyenne d'âge est élevée aujourd'hui chez les radiothérapeutes. "Il y a beaucoup de départs à la retraite et malheureusement on a du mal à trouver des jeunes pour répondre aux besoins" indique le Dr Xavier Muracciole.