Alain Fischer, le "monsieur vaccin" du gouvernement, en visite au centre de vaccination d'Apt

Le "Monsieur vaccin" du gouvernement était à Apt ce mardi après-midi. Alain Fischer, professeur d'immunologie pédiatrique et président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, est venu visiter le centre de vaccination d'Apt. Un centre qui a la particularité d'être tenu uniquement par des bénévoles, auxquels Alain Fischer est venu rendre hommage. "Chapeau ! Bravo et félicitations pour cette contribution à un effort national difficile", a-t-il notamment lancé à une infirmière retraitée qui venait de faire une injection.

"Quand on la a chance d'être à la retraite, en bonne santé et d'être médecin, c'est formidable de pouvoir retrouver son métier de médecin et un contact direct avec le gens", assure le docteur Pierre Corvol, cardiologue à la retraite qui vit entre Apt et Paris et assure bénévolement des injections au centre d'Apt. C'est lui qui a invité Alain Fischer, sachant qu'il venait dans le Luberon pour ses vacances, pour lui faire découvrir ce centre au fonctionnement original. "On s'est dit que ce serait intéressant de faire la propagande pour ce type de générosité et d'humanisme".

Et le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale s'est montré réceptif. "C'est vraiment tout à fait intéressant, réagit Alain Fischer, et je sais qu'il y a des initiatives similaires ailleurs en France. On peut essayer de les favoriser, de faire en sorte qu'elles soient connues, reconnues, que le travail soit apprécié et que nos concitoyens soient convaincus d'aller s'y faire vacciner." Depuis le mois de janvier, le centre de vaccination d'Apt a effectué un peu plus de 28 000 injections. L'organisation trouvée par l'équipe de bénévoles leur permet d'assurer quatre à cinq lignes de vaccination quotidienne.