Alan Stivell n'est pas une star, mais un astéroïde : comment le ciel modifie le langage avec Eric Lagadec

Depuis la nuit des temps, les humains lèvent les yeux vers le ciel, en Bretagne comme ailleurs, pour s'orienter, prévoir ou réfléchir. Ce sens de l'observation a eu une incidence sur le langage. "Considérer", "malotru" ou "cosmétique" nous viennent des astres. Le premier signifie "regarder une étoile", le deuxième indique que l'on est né sous une mauvaise étoile, le troisième vient de la beauté du cosmos.

Ca y est, tout le pays peut désormais observer Saturne dans le ciel nocturne en ce début août © Visactu

Les jours de la semaine sont les astres qui bougent dans le ciel

Le ciel ayant servi dès les premiers hommes à se repérer dans l'espace et le temps, il est logique que les mots spatio-temporels soient de ceux qui tirent leur origine de l'espace. Et notamment les adjectifs qui désignent le nord : arctique et septentrional. Eric Lagadec en explique les origines : "Arktos en grec ancien, c'est l'ours. La constellation de la Grande Ourse étant toujours au nord, cela a donné le mot 'arctique'. Pour septentrional, c'est lié au nom donné par les Romains à la constellation, les sept bœufs (nda : septem triones)".

Il y a aussi l'incidence sur le temps. Les sept jours de la semaine nous viennent de l'observation des étoiles : "Les Grecs, en observant le ciel qu'ils appelaient 'la sphère des fixes" se sont aperçus que certains objets se déplaçaient dans le ciel". Ces "choses" qui bougent sont la Lune (lundi), Mars (mardi), Mercure (mercredi), Jupiter (jeudi), Vénus (vendredi), Saturne (samedi) et le Soleil (dimanche ou sunday en anglais). Ces déplacements constatés dans un ciel apparemment fixe ont également donné le mot "planète". En grec ancien, cela veut dire "astre errant". "Pendant des siècles, il fallait regarder les étoiles pour connaître les dates, on s'en servait comme un calendrier", rappelle Eric Lagadec.

Les mégalithes d'Ouessant : observatoire astronomique ?

Le cromlech d'Ouessant se situe à la pointe de Penn Arlan et daterait de l'âge de bronze - Office tourisme Ouessant

Les saisons passaient au rythme du retour des étoiles dans le ciel. Cela permettait de mesurer le temps et c'est devenu très important à partir du moment où l'homme s'est sédentarisé : "Il y a d'ailleurs pas mal de discussions sur les sites mégalithiques qui seraient en partie dus à des activités astronomiques. Par exemple à Ouessant, ça me semble assez clair qu'il y a un des alignements qui permettait de voir quand était l'équinoxe, le solstice, pour voir les changements de saison".

Étymologiquement, équinoxe signifie que le jour est égal à la nuit. Les saisons sont liées à l'inclinaison de la Terre sur son axe de rotation (23 degrés) qui expose plus ou moins les hémisphères à la lumière solaire : "Par contre, expliquer les quatre saisons par jour en Bretagne, c'est plus compliqué", sourit l'astrophysicien.

La Voie lactée devient le Chemin de St-Jacques en Breton

L'espace est d'ailleurs à l'origine d'un mot que l'on utilise de plus en plus pour parler du climat : canicule. Cela ne saute pas aux yeux tout de suite. Il faut partir du lever héliaque. C'est un terme que l'on utilise quand des étoiles réapparaissent dans le ciel : "C'était le cas de l'étoile Sirius lors du retour de la saison chaude dans la Rome antique. Sirius se trouve dans la constellation du Chien, Canis en latin". Ce qui a donc donné le mot "canicule". Des prévisions astronomiques aujourd'hui mises à mal par les conséquences du dérèglement climatique.

L'observation du ciel est également différente selon les cultures. Dans la langue bretonne, les mots pour parler du ciel sont assez rationnels : la Voie Lactée (qui vient de la mythologie romaine) devient Hent Sant Jakez**, le Chemin de Saint-Jacques, car cette trainée dans le ciel indiquait le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle aux pèlerins bretons. L'étoile polaire se traduit par strerenn an noz, l'étoile du nord. La Grande Ourse de la langue française devient dans la mythologie bretonne une charrette cabossée, le Karr Kamm : "Il faut imaginer que l'arrière de la casserole est la charrette et l'avant, l'endroit où on attèle les chevaux, on peut imaginer qu'elle est cabossé à cause des ribines" sourit l'astrophysicien. Logiquement, la Petite Ourse se transforme en Kar Kamm Bihan en breton. On peut poursuivre avec les constellations des Poissons (Pesked) et d'Orion (Kastell, le Château pour les Bretons).

Alan Stivell se balade dans la ceinture d'astéroïdes

Saviez-vous qu'il y a aussi un astéroïde breton qui se balade dans notre système solaire ? L'astéroïde Stivell découvert en 2000 par l'astronome tchèque Milos Tichy et nommé en l'honneur du musicien breton. C'est le barde lui-même qui a raconté l'anecdote à Eric Lagadec : "L'astronome écoutait sa musique pendant la Guerre Froide. En Tchécoslovaquie, on écoutait Tri Martolod dans les bars à l'époque". Stivell se trouve dans la ceinture principale de notre système solaire.

D'une découverte astronomique majeure...

Eric Lagadec s'est fait connaître au début des années 2010 par une découverte impressionnante : la nébuleuse de l'œuf au plat. Il étudiait à l'époque la poussière autour d'étoiles en train de mourir : "Ma thèse avait montré que les observations infrarouges étaient importantes pour observer la poussière et avec un collègue polonais, on a utilisé un nouvel outil pour les observations". Il passe trois nuits au Chili à observer des étoiles avec un collègue chilien. À raison d'une étoile toutes les dix minutes, cela fonctionne, des petites coquilles de poussière apparaissent sur les écrans. Jusqu'à ce que le collègue chilien pousse des jurons : "Sur les écrans de contrôle, je vois quelque chose d'énorme, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi grand". À l'époque, il ne sait pas encore ce que c'est.

C'est avec un collège, belge, cette fois, qu'ils ont l'idée de l'appeler la nébuleuse de l'œuf au plat. Un soleil aux propriétés incroyables : une hypergéante jaune quatre fois plus loin et seize fois plus brillante que ce qu'on pensait : "On se retrouve avec quelque chose qui brille comme 500.000 fois le soleil, une étoile hyper rare". Seule une dizaine d'étoiles de ce type ont été trouvées dans la galaxie depuis.

...à un groupe de rock aux Etats-Unis

Les chercheurs publient leur trouvaille avec ce nom culinaire, ce qui donne lieu à une couverture médiatique assez importante. La presse internationale se repaît de jeu de mots gastronomiques, un journal brésilien titrant qu'on ne peut pas faire de bonnes supernovas sans casser des œufs. Et l'histoire se poursuit : "Un jour, je suis à Cornell, dans l'État de New-York, et il y a quelqu'un qui frappe à ma porte qui me demande si je suis Eric Lagadec". L'astrophysicien acquiesce, surpris : "La femme me dit qu'elle vient me voir parce que son mari est le leader d'un groupe de rock américain qui s'appelle Fried egg Nebula". Le nom de son étoile, en anglais. "En fait, ils ont formé ce groupe le jour où la découverte a été annoncée, ils ont bien aimé le nom". Il y a donc quelque part aux États-Unis un groupe rock américain intitulé d'une nébuleuse exceptionnelle au nom farfelue trouvée par un astrophysicien originaire de Sizun !

Le fameux du tee-shirt du groupe de rock américain offert à Eric Lagadec - Eric Lagadec

La femme lui a offert un tee-shirt au nom du groupe qu'il a porté par la suite lors de ses voyages suivants au Chili pour observer "son" étoile. Les gens le regardaient bizarrement, parait-il. "Ils devaient se dire 'ce gars-là à créer un tee-shirt avec le nom de son étoile'. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de découvertes astronomiques qui conduisent à la formation de groupes de rock aux États-Unis, mais j'aime bien cette histoire", se marre l'astrophysicien breton.

L'info en plus : l'Europe cartographie près de 2 milliards d'étoiles

Parmi les gros projets qui sont portés actuellement par l'Agence spatiale européenne, il y a la cartographie Gaia lancée il y a une dizaine d'années et sur laquelle travaillent des collègues d'Eric Lagadec. Gaïa est un satellite d'observation déployé dans l'espace depuis 2013.

Ce projet consiste à "projeter le ciel", c'est-à-dire à mesurer les distances en trois dimensions entre les étoiles : "Quand vous regardez le ciel, vous voyez quelque chose en deux dimensions, pour savoir si les étoiles sont proches ou lointaines, il faut réussir à mesurer les distances, c'est ce qu'on fait avec plus d'un milliard d'étoiles de la galaxie dont on mesure toutes les propriétés", s'enthousiasme Eric Lagadec.

Vue d'artiste du satellite d'observation européen Gaïa dans l'espace © Maxppp - EPA

"Archéologie galactique"

Un travail de fourmi qui va permettre de retracer l'histoire de la galaxie : "Les collègues qui travaillent sur le projet font ce qu'on appelle de l'archéologie galactique, ils travaillent sur des fossiles, car il faut savoir que notre galaxie a grandi en avalant d'autres galaxies". On peut retrouver des traces de ces flots anciens d'étoiles et retracer l'histoire de plus de 10 milliards d'années d'évolution.

Pour Eric Lagadec, c'est le genre de projet qui ne fait pas beaucoup de bruit mais qui est d'une importance capitale pour la science : "Quand on pense à la recherche, on pense souvent à des découvertes type 'Eurêka', là c'est vraiment un travail de fond et un bien commun, un outil pour l'humanité".

Pour mesurer la distance d'une étoile, c'est une histoire d'angles

Pour mesurer les distances entre les étoiles, le principe est simple : il faut mesurer l'angle entre deux prises de vue d'une étoile, l'une au printemps, l'autre en automne (avec la variation de la position de la Terre de chaque côté de son orbite autour du soleil). Plus cet angle est petit, plus l'étoile est loin. Vous pouvez faire l'expérience en mettant un doigt devant vos yeux et en fermant alternativement l'un de vos yeux. Plus le doigt est loin, moins il bouge, car l'angle est plus petit. On parle d'angles vraiment très petits et d'unités que l'on utilise peu dans le langage courant : un degré divisé par 60 donne une minute d'arc, une minute d'arc divisée par 60 donne une seconde d'arc. Si lors du calcul de la parallaxe (le changement du lieu de l'observateur), on observe un angle d'une seconde d'arc (donc 1 degré divisé par 3 600), on peut dire que l'étoile est située à un parsec de distance (soit 3,26 années-lumière). Voilà, vous pouvez briller en soirée.