Alba-la-Romaine : découverte de barbecues du VIIIème siècle avant JC

C'est la cinquième fois que l'institut national d'archéologie préventive (INRAP) fouille à cette endroit : la Grand Terre à Alba-la-Romaine. Ce dernier chantier a débuté à la mi-août. Le terrain de fouilles fait 5.000 m².

Des fours qu datent du VIIIème siècle av. JC

Les archéologues ont découverts plusieurs fosses alignées. Elles font toutes un mètre sur un mètre cinquante et profondes de soixante centimètres. On y a fait du feu, puis elles ont été recouvertes de pierres les braises encore chaudes. On n'est pas certain de leur fonction. Mais l'hypothèse la plus séduisante, c'est qu'on y faisait cuire de la viande. Une quinzaine de fosses ont été mises à jour : on sait qu'elles ont toutes servies une seule fois en même temps. Est-ce le retour d'une grande chasse et la nécessité de "traiter" la bête : viande fumée, peau ?

Les archéologues vont maintenant en laboratoire essayer de retrouver des sucs de viande sur les pierres pour vérifier leur hypothèse. C'est encore possible vingt-huit siècles après.

Une nécropole romaine

Les fondations d'un bâtiment rond : un enclos funéraire romain? © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Changement d'époque à quelques mètres de ces fours : ici on est aux premiers siècles de notre ère. Les archéologues ont découvert une nécropole romaine. Un endroit où étaient déposés les ossements des morts après leur crémation. L'INRAP a mis au jour les fondations d'un petit édifice rond : est-ce un enclos funéraire ? Une sorte de mausolée pour une famille un peu plus aisée que les autres ? Il faudra encore chercher des indices pour pouvoir vérifier cette hypothèse.

Il s'agit là de fouilles préventives ordonnées par l'Etat avant que le terrain soit rendu à son propriétaire. Ici s'élèvera bientôt un lotissement. Les objets les plus intéressants auront tous été récupérés et analysés.