Albi, première ville de France où l'on vit en bonne santé selon le Figaro

Le Figaro a d'abord sélectionné les cent villes de France où vivent le plus de personnes âgées de 75 ans et plus, avant de créer trois thématique : la qualité de l'air, la densité de médecins libéraux et la santé de la population via les données sur les maladies les plus graves. Albi (1er), Tarbes (2e), Toulouse (8e) et Montauban (9e) figurent dans ce top 10 national, Castres (17e) dans le top 20.

Mais paradoxalement, si Albi obtient la meilleure moyenne générale, avec le jeu des coefficients appliqués par le quotidien, elle n'occupe jamais les toutes premières places des trois classements séparés.

Concernant la santé des habitants, le Figaro s'est fié aux statistiques sur les affections les plus graves et répandues : tumeurs, maladies cardiovasculaires, démences, Alzheimer, Parkinson. Il apparait que Toulouse connait parmi les taux les plus faibles de mortalité de maladies cardiaques ou respiratoires. Elle est aussi, derrière des cités de la Côte d'Azur, la deuxième ville où la mortalité liée aux tumeurs est la plus basse.

Albi et Castres sont également bien classées (13e ex-aequo) sur cette thématique.

Forte densité de médecins libéraux à Montauban

Le deuxième de nos palmarès thématiques porte sur la densité de médecins libéraux généralistes ou spécialisés, ce qui sous-entend des délais d'attente plus courts pour les rendez-vous quand cette densité est importante. Ce sont les deux cités basques, Biarritz et Bayonne, qui arrivent en tête. At

Montauban est en 4e position sur ce tableau, grâce en particulier à son nombre d'ophtalmologues et de pneumologues, proportionnellement supérieur à presque toutes les autres villes. C'est la seule cité de Midi-Pyrénées qui figure dans ce classement-là. Attention, le Figaro a choisi là de ne prendre en compte que les médecins en cabinet privé, les statistiques des hôpitaux publics ne sont pas étudiées ici.

Air plus pur à Tarbes

Le dernier tableau concerne la pollution de l'air. Si il fait meilleur respirer à Pau, Brive et Montluçon, trois villes de notre ancienne région tirent leur épingle du jeu, c'est Tarbes (6e), Montauban (8e) et Albi (13e).

Au classement général, Tarbes et Bordeaux complètent le tableau, devant Grenoble et Antibes.