Le CHRU de Brest lance une étude sur la consommation d'alcool lors des périodes de confinement. Les habitants de Brest, Morlaix et Carhaix sont invités à répondre à un questionnaire en ligne. Parallèlement, l'hôpital recherche des volontaires pour tester un nouveau traitement de l'alcoolisme.

Alcool et confinements : une étude lancée auprès des habitants de Brest, Morlaix et Carhaix

Alors que le "dry january" (janvier sobre) s'achève dans quelques jours, une vaste étude locale est lancée ce lundi pour connaître l'impact du confinement sur les comportements addictifs, et en particulier sur la consommation d'alcool. En lien avec la ville de Brest, l'association Addictions France et l'Université citoyenne de prévention en santé de Bretagne Occidentale, le CHRU de Brest invite tous les adultes habitant Brest, Morlaix et Carhaix à participer.

Un questionnaire en ligne

Le questionnaire est disponible sur internet jusqu'au 15 février. Il faut à peine une quinzaine de minutes pour le compléter. Une version papier est aussi disponible aux urgences de Brest, Morlaix et Carhaix.

Les réponses, totalement anonymes et confidentielles, seront utilisées dans le cadre d'une thèse de médecine générale et permettront "d'établir des propositions d’adaptation de l’offre de soin sur le territoire finistérien".

Une recherche de volontaires

Parallèlement, dans le cadre d'une étude nationale nommée "Cocktail" testant une nouvelle association de deux médicaments dans le traitement de l'alcoolisme, le CHRU de Brest recherche des volontaires ayant des difficultés à maîtriser leur consommation d'alcool. Sont concernés les hommes buvant en moyenne 6 verres par jour, et les femmes consommant 4 verres.

Les volontaires peuvent contacter le service addictologie du CHRU au 02 98 34 23 48 ou par e-mail (recherche-addictologie@chu-brest.fr)