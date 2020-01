Alcool : nous buvons moins souvent mais en plus grande quantité, indique une enquête publique

Ce mardi, Santé Publique France publie les résultats d'une enquête sur la consommation d'alcool dans chaque région avec ses conséquences sur la santé. Si en volume, nous buvons moins que dans les années 60, notamment du vin, nous restons l'un des pays qui consomme le plus d'alcool avec presque 12 litres par an et par Français âgé de plus de 15 ans. De plus, d'après cette enquête, presque un quart des 18/75 ans dépasse les seuils de consommation recommandés par les autorités de santé.

Des différences selon les régions

Selon les régions, il y a des disparités comme pour la consommation quotidienne d'alcool. En moyenne, 10% des adultes boivent tous les jours. Mais c'est moins, autour de 8%, en Île de France, en Normandie et dans les Pays de la Loire. Et plus, environ 12% dans les Hauts de France, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Pareil pour la consommation hebdomadaire. Cette fois, c'est dans les Hauts de France que les 18/30 ans boivent le moins une fois par semaine. Et c'est en Bretagne et dans les Pays de la Loire qu'ils consomment le plus. Pour ce qui est des alcoolisations ponctuelles c'est à dire en gros une fois par mois à raison de 6 verres et plus, c'est l'Île de France qui est le plus en deça de la moyenne nationale et la Bretagne qui est le plus au dessus.

De l'alcool moins souvent, mais en plus grosse quantité

Cela dit d'après Sante publique France, la tendance de fond est la même qu'ailleurs en Europe. La consommation régulière d'alcool diminue et la consommation ponctuelle mais importante augmente. A noter que chaque année, l'alcool provoque en France plus de 40.000 décès. Après le tabac, c'est la deuxième cause de mort évitable.