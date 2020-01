Pré-adolescents : un petit guide pour les aider à dire "non" à l'alcool, au tabac et à l'excès de jeux vidéo

Alcool, tabac, jeux vidéo en excès sont autant de tentations pour les 10/13 ans. Pour leur apprendre à dire "non" et aider leurs parents, le gouvernement et les édition Bayard Jeunesse publient un petit livret sous forme de bande dessinée.

La pré-adolescence est l'âge de toutes les tentations et donc de tous les risques. Alcool, tabac, jeux vidéo en excès sont autant de tentations pour les 10/13 ans. Pour leur apprendre à dire "non" et aider leurs parents, un petit livret de 16 pages sous forme de bande dessinée vient de sortir. Une initiative de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et des éditions Bayard Jeunesse.

Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livret ?

Des pré ados mis dans des situations très réalistes où on les poussent à boire un petit verre, à fumer une cigarette ou à abuser des jeux vidéo. Par exemple, pour un anniversaire le papy sympa qui propose un peu de champagne. Et chaque fois, le livret explique aux 10/13 ans comment dire "non". Il leur donne aussi de quoi comprendre ce qu'est une addiction et ses pièges.

Pour les parents, le livret donne des conseils pour parler des conduites à risques et pour réagir en cas de faux pas de leur pré ado.

Retarder les expériences dangereuses

Les auteurs, des psy, des addictologues, des journaliste spécialisés veulent absolument débanaliser ces premiers verres ou premières cigarettes. Leur but étant de retarder au maximum ces expériences et les risques qui vont avec.

Et les chiffres de l'Observatoire des drogues et des toxicomanies montre l'urgence. 44% des élèves de 6ème ont déjà bu de l'alcool. Et plus d'un quart des élèves de 4ème ont déjà fumé une cigarette.

Le livret "Jeux vidéo, alcool, tabac : Je dis NON aux addictions" édité à 1,5 millions d'exemplaires est disponible gratuitement dans les numéros de janvier d’Images Doc (8-12 ans) et J’aime lire Max (9-13 ans). On peut aussi le télécharger sur le site internet de Bayard presse.)