Alcool, tabac, jeux : les risques d’addictions augmentent pendant le confinement

« Restez chez vous », martèlent depuis une semaine les autorités pour lutter efficacement contre l’épidémie de coronavirus. A la maison, les tentations sont nombreuses et le confinement augmente les risques d’addictions.

Martial Chateigner, directeur des établissement de l’ ANPAA (l’association de Prévention en Alcoologie et Addictologie) en Normandie nous explique pourquoi.

L’alcool et le tabac arrivent en tête, « ce sont les deux produits les plus faciles à obtenir », poursuit Martial Chateigner. Les jeux d’argent aussi représentent un risque important.

« Quand on est seul à la maison et avec internet, il est facile d’avoir accès à des jeux en ligne. On peut faire l’hypothèse d’une augmentation de la pratique pour les personnes qui souffrent d’une pathologie liée aux jeux ».