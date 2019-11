Alerte à la listeria sur de la langue de porc fabriquée par Tradival à Fleury les Aubrais

Fleury-les-Aubrais, France

Une alerte à la listeria touche l'entreprise Tradival, basée à Fleury les Aubrais. Huit personnes ont été infectées par une même souche de listeriose, et "un lien a été établi entre la consommation de langue de porc en gelée (ou de préparation à base de langue de porc) fabriquée par l'établissement, et certaines personnes malades" affirme le ministère de l'agriculture dans un communiqué de presse.

L'abattoir Tradival de Fleury les Aubrais procède donc au retrait de la vente et au rappel de tous les lots de langue de porc en gelée, quelle que soit la date limite de consommation. Et l'atelier de fabrication de langue de porc est à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre.

La listeria, une maladie particulièrement dangereuse

Ces lots de viande sont commercialisés en grande surface et chez certains bouchers de détail, ils sont identifiables par un numéro d'agrément apposé sur l'emballage. La référence de ces lots : FR 45 - 147 - 004 - CE.

La listeria est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines. Elle est particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes et les personnes âgées. Les consommateurs qui auraient acheté ces lots doivent les ramener en magasin ou auprès de leur commerçants. Ceux qui en auraient consommé et qui présenteraient de la fièvre doivent consulter leur médecin traitant.