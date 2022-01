Alerte à la pollution en Gironde : la vitesse réduite de 20 km/h

La préfecture de la Gironde a indiqué ce samedi 15 janvier, avoir activé une procédure d'alerte à la pollution aux particules fines et et demande aux automobiliste d'abaisser de 20 km/h les limitations de vitesse sur les axes routiers du département. Cette réduction s'applique sur tous les axes limités à 80 km/h et plus, sans toutefois descendre sous les 70 km/h, et "jusqu'à la fin de l'épisode de pollution".

La préfecture de la Gironde recommande également "aux populations vulnérables et sensibles" de "limiter la pratique d'activités physiques et sportives intenses, autant en plein air qu'à l'intérieur".

Bordeaux particulièrement concernée

Cette pollution de l'air s'explique par "des températures froides favorisant le rejet de particules lié au chauffage des logements, notamment au chauffage au bois", selon Atmo Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, "le seuil d'information et de recommandations aux PM10 risque d'être dépassé samedi et dimanche en Gironde, plus particulièrement dans l'agglomération de Bordeaux", assure l'organisme qui surveille la qualité de l'air. "Cette situation devrait perdurer plusieurs jours du fait du maintien des conditions météorologiques stables favorisant l'accumulation de polluants".