Alerte au plomb gare d'Austerlitz à Paris : le chantier est à l'arrêt

A cause d'un problème de pollution au plomb le chantier de rénovation de la gare d'Austerlitz à Paris a été stoppé. Une entreprise qui travaille sur ce chantier a donné l'alerte. Le niveau des taux de plomb est alarmant, il serait 40 fois supérieurs à la normale.

Paris, France

Le chantier de rénovation de la gare d'Austerlitz à Paris a été arrêté pour un problème de pollution au plomb. Ce chantier, commencé en 2018, doit déplomber la charpente métallique de la gare et enlever le bois qui est couvert de peintures au plomb.

Des taux de plomb 40 fois supérieurs à la normale

Selon l'entreprise chargée de ce travail de rénovation de la gare, la pollution au plomb a atteint un niveau alarmant. Nos confrères du Parisien, après avoir consulté une étude effectuée par un laboratoire spécialisé, indiquent que le taux de plomb serait 40 fois supérieurs à la normale y compris dans les espaces publics.

Les ouvriers de la société chargée du déplombage ont travaillé par tranche de deux heures, sous masque ventilé pour les protéger. Mais on peut se demander si tous les autres, tous ceux qui empruntent cette gare, risquent d'avoir des problèmes de santé à cause du plomb.

Toutes les précautions ont-elles été prises ?

Les ouvriers des entreprises voisines, les commerçants de la gare mais aussi les voyageurs pourraient être victimes de cette pollution au plomb, indique Le Parisien qui précise que "Les mesures effectuées pour la PME spécialisée par un laboratoire indépendant, sous PV d'huissier", révèlent des taux alarmants de plomb y compris sur les quais et près des sandwicheries.

La SNCF estime avoir pris toutes les précautions

la SNCF assure de son côté avoir "mis en place toutes les dispositions permettant de garantir la sécurité des personnes et des biens sur le périmètre du chantier et ses abords".

"Un expert plomb et un surveillant de travaux, indépendants et mandatés par SNCF Gares & Connexions, suivent le déroulement du chantier, effectuent des rapports de visites hebdomadaires et formulent des préconisations", indique un communiqué.

La SNCF estime en revanche que la société qui prend en charge le déplombage "méconnaît de manière grave ses obligations contractuelles" et elle la menace de "résiliation pour faute du marché dont elle est titulaire" si elle ne respecte pas le contrat.