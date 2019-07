Alerte aux moustiques tigres dans la Loire, il sont de plus en plus nombreux

Le Département et la préfecture de la Loire se mobilisent pour lutter contre le moustique tigre. Pour la première fois, le département figure en rouge sur la carte, niveau d'alerte 1. Cela veut dire que le moustique tigre est implanté chez nous.

Un moustique-tigre mesure entre cinq et dix millimètres.

Saint-Étienne, France

Le moustique tigre prolifère à vitesse grand V dans la Loire. C'est un moustique plus petit qu'une pièce d'un centime d'euro. On le distingue grâce à ses tâches noires et blanches.

Ce moustique est dangereux car il peut transmettre la dengue, le chikungunya ou le Zika. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas porteur de l'un des ces virus. Il faut qu'il ait, au préalable, piqué une personne infectée.

Aucun cas n'a été signalé dans la Loire

Pour tenter de l'éradiquer, une quarantaine de pièges sont installés dans les quatre coins du département. Car c'est inédit, Le moustique tigre est à présent implanté dans la Loire.

Il se déplace très peu, en moyenne 100 mètres autour de son lieu de naissance. Cela veut dire que celui qui vous pique est sans doute né juste à côté de chez vous.

Comment se développent-ils ?

Leurs nids : les vases, les gamelles pour les animaux, les brouettes ou encore les soucoupes sous les pots de fleurs. Il est donc conseillé de les vider si de l'eau stagne, ou de les couvrir.

À Roanne, on a par exemple découvert un nid de moustique tigre dans une canette de Coca-Cola encore pleine.

Tout le monde peut signaler sa présence sur la plateforme dédiée www.signalement-moustique.fr