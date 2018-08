Corse, France

La Corse est placée en vigilance jaune sécurité orage ce mercredi à partir de 12h00 jusqu'à 20h00. Ces orages, devraient être accompagnés de fortes rafales de vent, de grêle et de précipitations importantes. Contrairement à ces derniers jours, le phénomène devrait toucher l'ensemble des massifs montagneux de l'île, mais aussi les plaines, particulièrement sur la côte Ouest de la Corse, du côté d'Ajaccio ou Propriano. "Cet épisode orageux devrait être très intense en raison des fortes chaleurs qui ont touché l'île" explique Patrick Rebillout, le directeur adjoint du centre météorologique d'Ajaccio. "On appelle ça des orages d'évolution diurne liés à la chaleur. _Nous sommes dans une île, l'air chaud qui monte aspire de l'air marin et de la vapeur d'eau. Cette énergie captée est restituée sous forme d'éclairs ou de vent, et ce qui est à craindre, ce sont vraiment de très fortes intensités_, qui sont liées au fait que nous sommes dans une atmosphère qui est très très chaude, voire même tropicale."

Patrick Rebillout, directeur adjoint du centre météorologique d'Ajaccio Copier

La Corse est placée en vigilance jaune canicule et orages - @pro.meteofrance.com

Eviter les activités de pleine nature

Ces conditions météo rappellent celles qui avaient provoqué le drame de Soccia le 1er août dernier, où cinq personnes emportées par la crue avaient perdu la vie, alors qu'elles pratiquaient le canyoning. Face à de telles prévisions, Patrick Rebillout conseille d'éviter toute activité de pleine nature : "pour toutes les personnes ayant des activités météo-dépendantes, comme aller à la rivière, ou marcher en montagne, il faut faire très attention, voire éviter de pratiquer [...] Cela tombe sur les massifs, mais les bassins versants corses ont des temps de réponse très rapides. Si vous avez cinquante millimètres d'eau, cela veut dire cinquante litre au mètre carré, donc il ne faut absolument pas rester lorsque l'on entend tonner sur le relief."

Patrick Rebillout recommande d'éviter les activités de pleine nature lorsque de forts orages se font entendre Copier

Mauvaise nouvelle pour les amateurs d'activités de pleine nature, les épisodes orageux liés à la chaleur devraient se poursuivre au moins jusqu'à la fin de semaine.