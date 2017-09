Alerte aux pollens d'ambroisie en Bourgogne

L'ambroisie à feuille d'armoise se développe en Bourgogne et avec elle les risques d'allergies. Le réseau de surveillance Atmo Bourgogne-Franche-Comté prévient que des niveaux très élevés sont attendus cette semaine.

Les conditions météorologiques du mois d’août ont été favorables à la croissance de l’ambroisie, qui atteint cette semaine son pic de pollinisation. Des quantités importantes de pollen ont été enregistrées ces deux dernières semaines sur les 8 capteurs qui constituent le réseau de surveillance régionale. Un risque allergo-pollinique élevé est prévu cette semaine sur l’Ouest et le Sud de la région, en particulier la Nièvre, la Saône et Loire, la Côte d’Or et le Jura. Le directeur d'Atmo Bourgogne-Franche-Comté, Francis Schweitzer, nous en dit plus ce jeudi 7 septembre sur France bleu Bourgogne à 6H43 et 8H12.

Le shéma de suivi des pollens d'ambroisie - ATMO Bourgogne-Franche-Comté

Les précautions à prendre pour les personnes souffrant d'allergies

Chez les personnes allergiques, les pollens peuvent provoquer des conjonctivites, de l’asthme, le nez qui coule, des éternuements... Dans ces circonstances, il leur est recommandé de suivre leurs traitements ou de consulter leur médecin.

Pour limiter les risques :

• aérez votre logement en soirée (l’ambroisie pollinise principalement le matin), fermez les fenêtres le reste de la journée ;

• évitez les promenades à l’extérieur par temps sec et ensoleillé, surtout entre 9h et 18h ;

• portez des lunettes de soleil afin de protéger vos yeux des pollens ;

• en voiture, roulez vitres fermées ;

• évitez de mettre à sécher le linge dehors ;

• rincez vos cheveux avant de vous coucher afin d’éviter le transfert des pollens accumulés en journée sur l’oreiller.