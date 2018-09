Chambéry, France

Cela n'était pas arrivé depuis onze ans dans l'établissement : l'internat du lycée Louis Armand à Chambéry-le-haut doit faire face à une invasion de punaises de lit. Rien de bien grave car les traitements existent mais le proviseur a décidé de fermer l'internat vendredi. 340 élèves sur les 1 700 de l'établissement doivent donc trouver à se loger. Une obligation pour le proviseur car il faut d'abord mesurer l'ampleur de la contamination et surtout réagir très vite afin de la limiter.

Écoutez : Luc Clouet, proviseur du lycée Louis Armand de Chambéry-le-haut, Savoie Copier

Le phénomène a été découvert mardi dernier quand deux élèves logeant dans la même chambre se sont réveillés avec des piqûres. Un passage chez le médecin a confirmé qu'il s'agissait de punaises de lit. La chambre a aussitôt été nettoyée avec les produits habituels mais les punaises avaient déjà migré dans la chambre voisine. Vendredi dernier, dix chambres étaient contaminées et une de plus dans un bâtiment voisin. L'internat compte quatre bâtiments. Afin de contenir la propagation, il a donc été décidé de fermer les quatre bâtiments le temps qu'une entreprise spécialisée vienne avec des chiens renifleurs pour détecter la présence des punaises et traiter les chambres contaminées.

D'ici une semaine, les chambres indemnes de punaises pourront être de nouveau occupées. Quant aux autres, il faudra quinze jours de traitement avant de pouvoir les rendre aux internes. Il faudra aussi remplacer tous les matelas contaminés.

Le lycée Louis Armand lance donc un appel à la solidarité auprès des familles chambériennes afin qu'elles accueillent quelques jours ces lycéens originaires de toute l'académie pour qu'ils puissent suivre leurs cours. Il suffit d'appeler le lycée à partir de 9h au 04 79 72 30 30.