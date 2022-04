Alerte aux salmonelles dans du jambon cru fumé d'Alsace

Du jambon cru fumé supérieur d’Alsace de la marque Maurer Tempé fait l'objet d'un rappel en raison de la présence de salmonelles. Le site du gouvernement qui recense l'ensemble des rappels aux consommateurs indique que les produits sont commercialisés sous vide dans toute la France. Ils sont distribués notamment dans l'Est par la Coopérative U à Mulhouse et par Colruyt dans le Jura, mais aussi à la Boucherie de la source en Lozère et chez Vents d'Est Anatol en Haute-Garonne. Le jambon a été commercialisé entre le mercredi 30 mars et le jeudi 7 avril 2022. Ce produit ne doit pas être consommé.

Troubles gastro-intestinaux

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d'apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6h à 72h après la consommation des produits contaminés.

Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Numéro de contact : 0805 38 57 49