Paris, France

Lors de chaque crise (canicule, inondations, grand froids) ou attentat, la ville de Paris met en place sa cellule de crise qui fonctionne désormais selon un dispositif bien rôdé. Elle se tient à la Caserne Napoléon, juste derrière l'hôtel de ville, dans le 4è arrondissement.

Le dispositif actuel travaille à partir du fichier Chalex (chaleur extrême). Plus de 8.000 personnes isolées, de plus de 75 ans ou en situation de handicap, isolées, y sont inscrites.

La cellule de crise est organisée en trois pôles. Le premier est chargé d'inscrire chaque jour toutes les personnes du fichier qui le désirent dans les salles dites "rafraîchies". Le second, le pôle social, travaille avec les agents de la ville, les travailleurs sociaux, et les envoie chez les personnes âgées ou handicapées lorsqu'elles ne peuvent se déplacer et se rendre dans des salles fraîches, ou lorsqu'elles ne répondent pas aux appels réitérés de la ville de Paris. Enfin, le troisième et dernier volet : la cellule sanitaire. Elle est composée de médecins retraités et bénévoles, chargés d'appeler les personnes du fichier Chalex qui ont signalé des problèmes d'ordre médicaux (vomissements, maux de tête...) .

Ces médecins font partie de l'association Les Transmetteurs, fondée en 2005. Elle est composée d'une centaine d'adhérents retraités et bénévoles, capables d'intervenir du jour pour le lendemain, voir même dans l'heure, pour tout type de crise (accidents, attentats, canicule, innondations...) .