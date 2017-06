Alerte canicule: la mairie de Saint Etienne active son dispositif de prévention

A Saint Étienne prés de 12 500 habitants sont âgés de plus de 85 ans. Un "fichier canicule" recense les seniors les plus fragiles pour prévenir les risques liés aux fortes chaleurs et assurer une veille. Si vous souhaitez inscrire l'un de vos proches, un numéro vert dédié a été mis en place.

Depuis ce lundi 19 mars Météo france a placé la Loire en vigilance orange aux fortes chaleurs...d'ici vendredi le mercure va grimper jusqu'à 36 degrés à St Etienne, 37 à Roanne et 38 à Montbrison ou Feurs ! Comme l'an passé la municipalité stéphanoise a pris les devants pour protéger ses anciens: 12 500 habitants de la ville sont âgés de plus de 85 ans. D'où la mise en place d'un "fichier canicule" qui recense les seniors les plus fragiles pour prévenir les risques liés aux fortes chaleurs...

Un numéro vert dédié aux seniors les plus fragiles

Pour l'instant 92 personnes âgées y sont inscrites. Toutes vont recevoir un appel téléphonique tous les deux jours pour vérifier si tout va bien et prodiguer quelques conseils de prévention contre la canicule: boire régulièrement, croiser ses volets et tirer ses rideaux pendant le jour, aérer son logement durant la nuit, éviter les efforts physiques, privilégier les fruits et les légumes dans son alimentation.Si jamais un senior inscrit au fichier ne répondait pas, la police municipale ou les pompiers passeront alors à son domicile pour s'assurer que la personne âgée est en bonne santé. Une vigilance complétée par les employés du portage de repas à domicile qui livrent six jours sur sept et s'assurent également du bien être des seniors stéphanois à l'occasion de leur visite. Enfin, si la température est trop pénible, il est toujours possible de se rendre dans une des dix maisons de retraites de la ville qui accueilleront tout au long de la journée tous ceux qui désirent profiter de leurs salles communes climatisées. Un bon moyen d'échapper à la canicule tout en faisant de nouvelles rencontres...

Si vous souhaitez vous inscrire ou signaler l'un de vos proches au fichier canicule sur St Étienne, le numéro vert fonctionne 24h/24 et 7j/ 7 il s'agit du 04.77.48.77.77. Évidemment, en cas de malaise, il ne faut surtout pas hésiter à composer le 15 !