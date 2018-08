Les préfectures de la Corrèze et de la Haute-Vienne ont relevé au niveau 3 leur plan alerte canicule. Les dispositifs avaient été préparés depuis plusieurs jours. Avec notamment une forte mobilisation des Centres communaux d'action sociale comme à Tulle, Brive et Limoges.

Tulle, Brive, Limoges

A Tulle on avait fait le plein de brumisateur. Ils sont mis à disposition des personnes âgées à la Résidence de Nacre, le foyer logement communal pour personnes âgées. La résidence dispose également de deux salles climatisées où n'importe quelle personne peut se rendre et passer un moment au frais si elle le désire. Idem à Brive qui dispose de 4 résidences du même genre et à Limoges. Mais le cœur des dispositifs anti-canicule des CCAS ce sont les registres, nominatifs et confidentiels, sur lesquels une personne âgée fragile peut s'inscrire, ou être inscrite par quelqu'un de sa famille.

Peu d'inscrits à Tulle et Limoges, au contraire de Brive.

Durant la totalité de l'alerte canicule toutes ces personnes vont être appelées tous les matins pour savoir si elles vont bien. En cas de doute l'agent du CCAS peut contacter le médecin traitant voire les urgences de l'hôpital. Selon les cas des visites à domicile peuvent également être faites. Un service totalement gratuit pour les personnes ou leur famille mais qui remporte un succès très moyen. Il n'y a à ce jour que 26 inscrits à Tulle, 66 à Limoges. Une exception à Brive qui a fait de ce registre une priorité. Il comporte près de 300 inscrits. Il n'est quoi qu'il en soit pas trop tard pour s'inscrire.

Numéros utiles

En cas de besoin on peut appeler directement le CCAS de sa commune

CCAS Tulle : 05 55 21 73 18

CCAS Brive : 05 55 17 71 82

CCAS Limoges : 05 55 45 85 08

Il existe également un numéro national Canicule Info-Service :