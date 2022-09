Alerte consommation : de la salmonelle présente dans un lot de tartare de viande montbéliarde

Le site Rappel Conso spécialisé dans les alertes de produits dangereux met en garde les consommateurs. Il a décidé de rappeler un lot de tartares aux couteaux Montbéliard de la marque La Belle Nature en raison de sa dangerosité. " Il s'agit de ceux dont la date de péremption est au 26 septembre", indique le lanceur d'alerte sanitaire ajoutant qu'il faut impérativement rapporter ou détruire ce produit si vous en avez chez vous.

De la salmonelle présente dans la viande

De la salmonelle a été décelée dans cette viande vendue sous vide. Ce produit toxique est dangereux pour les femmes enceintes, les jeunes enfants ou les personnes âgées. Il s'agit des lots qui ont été commercialisés entre le 14 septembre et le 26 septembre 2022 dans toute la France. " Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d'apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6h à 72h après la consommation des produits contaminés", précise le site Rappel conso ajoutant que ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant.