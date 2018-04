Après les pollens des arbres, gare aux graminées!

Alerte rouge aux pollens en Haute Vienne et en Corrèze. Le risque d'allergies aux bouleaux est très élevé dans nos deux départements (cinq sur une échelle de cinq) et élevé pour les pollens de frêne (quatre sur cinq).

Vous ne sentez pas grand chose pour le moment? C'est dû à la pluie qui plaque au sol les grains qui, habituellement, volent dans les airs. Mais les beaux jours arrivent et, après les arbres, ce sont les pollens de graminées qui vont sévir.

Mieux vaut prendre son traitement jusqu'à la fin de l'été

Christine Bertin, allergologue à Limoges et présidente de l'association Allergolim, est débordée par les consultations saisonnières, "un rendez-vous tous les quarts d'heure". Elle n'est pas en mesure d'accueillir les urgences et conseille aux personnes qui commencent à ressentir les effets des pollens de s'adresser à leur médecin généraliste "qui peut prescrire des antihistaminiques".

Autre conseil de la spécialiste, commencer son traitement dès maintenant et ne pas l'interrompre jusqu'à la fin de l'été "les gens ne sont pas sérieux, ils ne prennent leur médicament que lorsqu'ils sont gênés, les jours de beau temps, hors si vous arrêtez votre traitement, vous n'êtes pas protégés".

La désensibilisation : l'alternative au tout médicament

Cela fait maintenant deux ans que Sacha, élève de CE2 à Limoges, a été diagnostiqué allergique aux pollens, "j'ai le nez qui coule, je me mouche tout le temps et même parfois, je n'arrive pas à dormir la nuit". Stéphanie, sa maman, a recommencé à lui donner des antihistaminiques un peu plus tôt cette année et à contre coeur, "me dire qu'il va prendre des corticoïdes toute sa vie, c'est difficile à accepter. J'essaie l'homéopathie mais sans grande garantie".

Une alternative au tout médicament, il y en a bien une : la désensibilisation. "Depuis cet hiver Sacha prend des doses de pollens en comprimés comme pour s'y habituer. Petit à petit il ressent moins de démangeaisons", explique Christine Bertin, son allergologue. Un traitement qui dure trois ans, au minimum, mais qui a prouvé son efficacité, en particulier auprès des enfants.